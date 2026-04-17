Κεφαλονιά: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τη Μυρτώ στη Μητρόπολη Αργοστολίου -Σπαραγμός για τη 19χρονη - iefimerida.gr

Στη Μητρόπολη Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά, φτάνουν συγγενείς, φίλοι και γνωστοί για το τελευταίο αντίο στη 19χρονη Μυρτώ.

Όπως θα δείτε, άνθρωποι που γνώριζαν τη 19χρονη φτάνουν στη Μητρόπολη, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα για την άτυχη κοπέλα που έχασε άδικα τη ζωή της, καθώς την παράτησαν αβοήθητη στο κέντρο του Αργοστολίου.

Λίγο νωρίτερα η μητέρα της 19χρονης λύγισε δημόσια, μιλώντας για την αδικοχαμένη κόρη της.

«Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα παιδάκι μου. Δεν μπορώ. Είχα καψούρα με τη Μυρτούλα μου. Μόνο τη Μυρτούλα μου είχα. Δύο ώρες κοιμόμουν την ημέρα να μην της χαλάω χατίρι... Ήταν ένα καλό παιδάκι. Ήταν η καρδιά μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ; Θα φύγω μαζί της, δεν την αφήνω μόνη της. Είχα έρωτα. Μόνο τη Μυρτώ μου θέλω, τίποτα άλλο. Μαζί της θα πάω στο ορκίζομαι. Τίποτα άλλο δεν θέλω, τελείωσε...», είπε με πόνο ψυχής στον ΑΝΤ1.

Τι υποστήριξε ο 26χρονος στην απολογία του

Νωρίτερα, ήρθαν στο φως πληροφορίες για τα όσα φέρεται να υποστήριξε στην απολογία του στις Αρχές ο 26χρονος.

Ο αρσιβαρίστας, ένας εκ των συλληφθέντων για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά, πέρασε την πόρτα των εισαγγελικών αρχών,﻿ μαζί με τους άλλους δύο, προκειμένου να απολογηθεί.



Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, ο 26χρονος υποστήριξε ότι στην αρχή νόμιζε ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση και έβαλε το χέρι του στο στόμα της προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είπε ότι φέρει δαγκώματα στα δάχτυλα και ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση.



Στη συνέχεια, είπε ότι ενημέρωσε τον φίλο του που διέμενε στο διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος κατέβασε τη Μυρτώ και την άφησε σε τοιχάκι και τη σκέπασε με παλτό που κρατούσε ο 22χρονος.



Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος και ο 22χρονος την παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.

