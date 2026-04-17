Κεφαλονιά: Πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια, περιμένει την απόφαση για τους κατηγορούμενους για τον θάνατο της Μυρτώς [βίντεο] - iefimerida.gr

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια στην Κεφαλονιά, περιμένοντας την απόφαση για τα τρία άτομα που κατηγορούνται για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανακριτής και εισαγγελέας εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να κρίνουν αν θα προφυλακιστούν οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι απολογήθηκαν νωρίτερα.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το iefimerida φαίνεται ο συγκεντρωμένος κόσμος, που είναι χωρισμένος σε φίλους της Μυρτώς και φίλους των τριών κατηγορουμένων.