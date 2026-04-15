Κεφαλονιά: Καταγγελία-σοκ μετά τον θάνατο της Μυρτώς -«Μου έριξε χάπι βιασμού στο ποτό» ο 26χρονος αρσιβαρίστας [βίντεο] - iefimerida.gr

Καταγγελία που ερευνάται από τις Αρχές έκανε γυναίκα που υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος εμπλέκεται στον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση εξετάζουν οι Αρχές στην Κεφαλονιά, έπειτα από καταγγελία γυναίκας που υποστηρίζει ότι ο 26χρονος κατηγορούμενος της είχε ρίξει χάπι βιασμού στο ποτό της.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια μιλώντας στο Star, το περιστατικό σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2022 σε κατάστημα εστίασης στην πλατεία Αργοστολίου. Όπως περιέγραψε, ενώ καθόταν μόνη της στο μπαρ, ο 26χρονος κάθισε δίπλα της και άρχισε να της μιλά και να τη φλερτάρει, παρότι δεν γνωρίζονταν.

«Παρήγγειλα και δεύτερο ποτό. Ξεκίνησα να ζαλίζομαι έντονα και ξαφνικά λιποθύμησα. Από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια ξύπνησε στο σπίτι της την επόμενη ημέρα, με την πεποίθηση ότι κάτι είχε συμβεί: «Έλεγα πως δεν γίνεται να “έσβησαν όλα”, κάτι μου είχαν ρίξει».

Όπως εξήγησε, τότε δεν προχώρησε σε καταγγελία, καθώς δεν ήθελε να δώσει συνέχεια σε μια μικρή κοινωνία. Ωστόσο, μετά τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς, αποφάσισε να μιλήσει: «Τώρα που είμαι μητέρα, καταλαβαίνω τον πόνο της δικής της μητέρας και ένιωσα ότι πρέπει να ακουστώ».

Η καταγγελία έγινε το βράδυ της Τρίτης στην Ασφάλεια Αργοστολίου.

«Είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης» - Και άλλες καταθέσεις

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο 26χρονος φέρεται να ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο προσέγγισης νεαρών γυναικών, τις οποίες φλέρταρε πριν από τα περιστατικά που καταγγέλλονται.

Η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι δεν είναι η μόνη: «Όταν διάβασα για τον θάνατο της κοπέλας, τον υποψιάστηκα αμέσως, γιατί είχε κάνει το ίδιο και σε εμένα. Όταν αποκαλύφθηκε το όνομά του, επιβεβαιώθηκα».

Μάλιστα, σημείωσε πως την επόμενη ημέρα του περιστατικού είχε επιστρέψει στο κατάστημα για να ζητήσει συγγνώμη, θεωρώντας πως η ίδια ευθυνόταν για τη λιποθυμία της. «Σαν να έφταιγα εγώ» είπε, προσθέτοντας ότι άκουσε πως και άλλες κοπέλες έχουν απευθυνθεί στις Αρχές για παρόμοιες εμπειρίες.

Την Παρασκευή η κηδεία της 19χρονης

Η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς θα τελεστεί την Παρασκευή 17 Απριλίου. Νωρίτερα την ίδια ημέρα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες που βρίσκονταν μαζί της τη μοιραία ημέρα, οι οποίοι έλαβαν νέα προθεσμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο από τους τρεις -ο 26χρονος και ο 23χρονος- είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο επιχείρησης για διακίνηση ναρκωτικών στην Κεφαλονιά, τα ονόματά τους περιλαμβάνονταν μεταξύ των βασικών υπόπτων.