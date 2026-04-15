Κεφαλονιά: Τι υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για τη διαμονή της 19χρονης πριν τον θάνατό της - iefimerida.gr

Ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου στο Αργοστόλι, όπου βρισκόταν η 19χρονη Μυρτώ πριν βρεθεί νεκρή στην κεντρική πλατεία, τοποθετήθηκε για το τραγικό περιστατικό.

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο κ. Ανδρέας Λυκούδης περιέγραψε τα γεγονότα όπως καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας του καταλύματος.

Η νεαρή κοπέλα βρισκόταν στο ξενοδοχείο μαζί με τρεις άνδρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον τρίτο από τους συλληφθέντες, έκαναν χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο που είχε ενοικιαστεί από την παρέα. Οι νεαροί, ηλικίας 22, 23 και 26 ετών, κατηγορούνται για έκθεση της 19χρονης σε κίνδυνο, ενώ ο 23χρονος παραδόθηκε αυτοβούλως στην αστυνομία.

«Περίπου στις 04:30 η 19χρονη απομακρύνθηκε από το ξενοδοχείο σε λιπόθυμη κατάσταση»

Ο ιδιοκτήτης επισημαίνει ότι το συμβάν σημειώθηκε μετά από τηλεφωνική κράτηση στις 00:10 τα ξημερώματα της Τρίτης, με check-in στις 00:30. Το υλικό των καμερών δείχνει την είσοδο και έξοδο ατόμων που δεν είχαν δηλωθεί ως πελάτες, ενώ περίπου στις 04:30 η 19χρονη απομακρύνθηκε από το ξενοδοχείο σε λιπόθυμη κατάσταση. Η αναχώρηση του ατόμου που είχε κάνει την κράτηση καταγράφηκε γύρω στις 05:15.

Ο κ. Λυκούδης τόνισε ότι η επιχείρηση συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, παραδίδοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την έρευνα. Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της νεαρής και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.