Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, με τον 66χρονο βιντεοκλήση» -«Η Μυρτώ είχε προφίλ στο OnlyFans» λέει ο 23χρονος - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία και ισχυρισμοί που σοκάρουν έρχονται στο φως από τον 23χρονο φίλο

της Μυρτώς, για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο δωμάτιο 10 στο Αργοστόλι, λίγο πριν βρεθεί νεκρή η 19χρονη στην Κεφαλονιά.

Ο 23χρονος μέσα από τη φυλακή, δίνει τη δική του εκδοχή των γεγονότων, προκαλώντας ερωτήματα, αλλά και αντιδράσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 23χρονος περιέγραψε τη γνωριμία του με τη νεαρή, υποστηρίζοντας ότι διατηρούσαν φιλικές σχέσεις και ότι συναντήθηκαν λίγες φορές κατά την περίοδο του Πάσχα. Ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες, απαντώντας στις καταγγελίες της οικογένειας της 19χρονης.

Το στικάκι, ο 66χρονος και το OnlyFans

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αναφορές του σχετικά με τη δραστηριότητα της κοπέλας στη διαδικτυακή πλατφόρμα OnlyFans, καθώς και οι ισχυρισμοί για επαφές με 66χρονο άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε οικονομικές συναλλαγές μαζί της και συμμετείχε σε βιντεοκλήση το βράδυ του περιστατικού:

«Ο δικηγόρος μου έχει δώσει στην ανακρίτρια ένα στικάκι, μέσα στο οποίο φαίνεται ότι η Μυρτώ είχε προφίλ στη διαδικτυακή πλατφόρμα OnlyFans. Στοιχεία που μάζεψε η αδερφή μου και αποδεικνύεται τι έκανε η Μυρτώ σε αυτή την πλατφόρμα από 14 ετών», είπε ο 23χρονος.

«Τον 66χρονο τον γνώρισα από μια trans περίπου 40 ετών. Εγώ συνομιλούσα και έκανα βιντεοκλήσεις μαζί του. Η Μυρτώ τον είχε γνωρίσει και ξέρω, ότι είχαν συναντηθεί δύο φορές, μια στην Αθήνα και μία στην Κεφαλονιά. Κανόνιζαν μάλιστα να πάνε διακοπές μαζί το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περιγραφή της μοιραίας νύχτας

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το βράδυ του συμβάντος βρέθηκαν στο δωμάτιο όπου -όπως ισχυρίζεται- προηγήθηκε κατανάλωση αλκοόλ. Περιέγραψε σκηνές που περιλαμβάνουν βιντεοκλήση με τρίτο πρόσωπο, καθώς και παρουσία και άλλων ατόμων στον χώρο.

Ο 23χρονος υποστήριξε επίσης ότι έκανε χρήση ουσιών και ότι ζήτησε να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ ανέφερε πως ήταν εκείνος που κάλεσε το ΕΚΑΒ όταν η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της.

«Το βράδυ που βρεθήκαμε με τη Μυρτώ και μας έστειλε ο 66χρονος τα λεφτά, πήγαμε στο δωμάτιο. Μεταμφιέστηκα, έβαλα περούκα και βάφτηκα, γιατί είχαμε σκοπό να κάνουμε βιντεοκλήση μαζί του. Πριν πάμε στο δωμάτιο πήγαμε σε μια καφετέρια και πήραμε βότκα και χυμούς», δήλωσε.

«Κάλεσα τον πρώην αρσιβαρίστα γιατί κάνω χρήση ουσιών και του είπα να φέρει κοκαΐνη. Έχω ζητήσει στην ανακρίτρια μέσω του δικηγόρου μου να γίνει τοξικολογική εξέταση για να δουν ότι είμαι χρήστης ουσιών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Αλβανός που βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο συμμετείχε επίσης στη συνεύρεση. Όπως είπε, «όταν έπαθε η Μυρτώ τους σπασμούς, εγώ κάλεσα το ΕΚΑΒ από το κινητό μου, αλλά επειδή δεν ήξερα τη διεύθυνση που είμαστε για να έρθει το ασθενοφόρο, μίλησε στο τηλέφωνο ο αρσιβαρίστας».

Οι κινήσεις μετά το περιστατικό

Αναφερόμενος στις ενέργειές του μετά το συμβάν, δήλωσε ότι παρέμεινε στο δωμάτιο για να αλλάξει ρούχα, ενώ εξήγησε και το περιεχόμενο σακούλας που κρατούσε όταν καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας. Όπως είπε, περιείχε προσωπικά αντικείμενα και ρούχα, τα οποία στη συνέχεια πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.

«Έμεινα στο δωμάτιο για να ξεβαφτώ, να βγάλω την περούκα, τα ρούχα και τα γυναικεία εσώρουχα που φορούσα», είπε. «Η ανακρίτρια με ρώτησε τι είχε μέσα η μαύρη σακούλα που κράταγα στο χέρι μου, όταν κατέβηκα κάτω. Της είπα, ότι μέσα στη σακούλα ήταν η περούκα μου, τα γυναικεία ρούχα και εσώρουχα, το μπουκάλι της βότκας και οι χυμοί».

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρέδωσε στην ανακρίτρια δύο τεχνητές βλεφαρίδες που είχε στην τσέπη του και κατέληξε λέγοντας, ότι πέταξε τη σακούλα σε έναν κάδο σκουπιδιών, χωρίς να θυμάται σε ποιον ακριβώς.