Κεφαλονιά: Τι είπε στην κατάθεσή της η 31χρονη που κατήγγειλε τον αρσιβαρίστα ότι της χορήγησε χάπι βιασμού - iefimerida.gr

Νέες αποκαλύψεις και καταγγελίες σε βάρος του αρσιβαρίστα που εμπλέκεται στο θρίλερ του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, στην αστυνομία προσήλθε στις 14 Απριλίου μία 31χρονη, η οποία κατέθεσε περιστατικό που, όπως αναφέρει, έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2022 σε μπαρ στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

Σε πλήρη αμνησία μετά την κατανάλωση ποτού

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εκείνο το βράδυ είχε μεταβεί μόνη της σε κατάστημα καφέ-μπαρ στην περιοχή της κεντρικής πλατείας, όπου κατανάλωσε ένα έως δύο ποτά. Όπως υποστηρίζει, στη συνέχεια δεν έχει καμία ανάμνηση των γεγονότων που ακολούθησαν και ξύπνησε την επόμενη ημέρα στο σπίτι της με πλήρη αμνησία.

Η ίδια αναφέρει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση από οικεία της πρόσωπα, στο μπαρ είχε προσεγγιστεί από άνδρα τον οποίο γνώριζε μόνο οπτικά, με τον οποίο φέρεται να υπήρξε συναναστροφή και σωματική επαφή. Η 31χρονη σημειώνει ότι δεν θυμάται τίποτα από το περιστατικό και ότι δεν είχε αντιληφθεί τότε σημάδια κακοποίησης ή άλλες ενδείξεις που να την κινητοποιήσουν αμέσως.

Όπως κατέθεσε, δεν είχε αναφέρει το γεγονός σε κανέναν εκείνη την περίοδο, καθώς δεν παρουσίαζε, όπως λέει, σωματικά συμπτώματα ή εμφανή τραύματα.

Η ίδια υποστηρίζει ότι αποφάσισε να προχωρήσει στην αναφορά του περιστατικού μετά από πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, στην οποία -σύμφωνα με όσα φέρεται να αναφέρει- εμπλέκεται το ίδιο πρόσωπο.