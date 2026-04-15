Κεφαλονιά: Η κατάθεση σοκ του 23χρονου φίλου της Μυρτώς για το πώς την εγκατέλειψαν -«Οι άλλοι θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στον δρόμο» - iefimerida.gr

Τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης Μυρτώς και όσα ακολούθησαν περιέγραψε στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο ένας εκ των κατηγορουμένων για τον θάνατό της.

O 23χρονος, διαχωρίζοντας τη θέση του από τους άλλους δύο συλληφθέντες, επέλεξε να μιλήσει πριν οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, αντιμετωπίζοντας, όπως και οι υπόλοιποι, κατηγορίες για δολοφονία εκ παραλείψεως.

Όπως κατέθεσε ο νεαρός άντρας -και αποκαλύπτει το iefimerida.gr-, γνώρισε τη 19χρονη σε έναν γάμο και έκτοτε έπιασαν φιλίες και έβγαιναν βόλτες. Το βράδυ της 13ης Απριλίου είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο προκειμένου να βρεθούν για ποτό. Η Μυρτώ ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι και κανόνισαν να βρεθούν κοντά σε ένα γυμναστήριο γύρω στις 11.30 το βράδυ. Οι δυο τους συναντήθηκαν και κάθισαν σε ένα παγκάκι σε κοντινή πλατεία. Εκεί αποφάσισαν να πάνε σε AIRBNB.



«Η Μυρτώ μού είπε χαρακτηριστικά ''θέλω να πιω'', εννοώντας κοκαΐνη»

«Είπαμε να αράξουμε σε ένα AIRBNB, να μιλήσουμε και να κάνουμε ΤΙΚ ΤΟΚ, να ακούσουμε μουσική και τέτοια πράγματα. Η Μυρτώ πήρε τηλέφωνο και έκλεισε ένα διαμέρισμα στην οδό …. […]. Μετά από 15 λεπτά ήμασταν στο διαμέρισμα και από κάτω ήταν μια κυρία, μεγάλη σε ηλικία, οικοδέσποινα, η οποία μας οδήγησε στον πάνω όροφο σε διαμέρισμα και μας έδωσε το κλειδί. Η Μυρτώ σε κάποια φάση μου είπε χαρακτηριστικά ''θέλω να πιω'', εννοώντας ότι θέλει να πιει κοκαΐνη. Εγώ της είπα ότι ξέρω κάποιον που ασχολείται με τέτοια πράγματα και πήρα τηλέφωνο μέσω Instagram τον @@@ (σ.σ. τον 26χρονο έτερο κατηγορούμενο) και του είπα ότι θέλουμε ένα κομμάτι», ανέφερε ο 23χρονος.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος είπε ότι μετά από 15 περίπου λεπτά ο 26χρονος, πρώην αθλητής της άρσης βαρών, με σημαντικές διακρίσεις, ήρθε στο διαμέρισμα και τους έφερε ένα σακουλάκι με κοκαΐνη. Τον πλήρωσε η Μυρτώ, χωρίς να γνωρίζει -όπως δήλωσε- πόσα χρήματα του έδωσε, και οι τρεις τους μιλούσαν και γελούσαν.



«Την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι»

Ο 23χρονος συνέχισε στην κατάθεσή του, λέγοντας: «Η Μυρτώ είχε κάνει ήδη κόκα όσο ήμασταν οι τρεις μας. O @@@ (σ.σ. 26χρονος) έφυγε και γύρισε μετά από λίγη ώρα και έφερε και άλλη ποσότητα κοκαΐνης, την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε ο @@@ (σ.σ. 22χρονος κατηγορούμενος), τον οποία κάλεσε ο @@@ και ήρθε και κάθισε μαζί μας. Εκεί έκανα μικρή ποσότητα κοκαΐνης εγώ, ο @@@ (σ.σ. 26χρονος) και η Μυρτώ. Κάποια στιγμή, εγώ έλεγα στη Μυρτώ να σταματήσει και να μην ξανακάνει άλλη κόκα, γιατί της είπα ότι βλέπω να έχει πάθει λίγο παράνοια. Εγώ βγήκα στο μπαλκόνι και κάποια στιγμή την είδα να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι», είπε στους αστυνομικούς.



«Έπαθα σοκ… Οι άλλοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι τη βρήκαν στον δρόμο»

Στην αρχή, όπως ισχυρίστηκε, νόμιζε ότι η Μυρτώ το έκανε για πλάκα. Όταν, όμως, συνέχισε κατάλαβαν και οι τρεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Προσπαθήσαμε να τη βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα. Δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε, καθώς δεν υπολόγιζα τίποτα και είχα πάθει σοκ. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε, ωστόσο αυτή δεν συνερχόταν. Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο @@@ (σ.σ. 26χρονος) και ο @@@ (σ.σ. 22χρονος) μου είπαν ότι φοβούνταν να πάρουν για να μην μπλέξουν. Εγώ επέμεινα και τους ενημέρωσα ότι θα πάρω τηλέφωνο. Πράγματι κάλεσα με το κινητό μου το ΕΚΑΒ και μίλησε ο @@@ (σ.σ. 26χρονος), χωρίς να θυμάμαι τι τους είπε ακριβώς. Αυτοί τότε μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πουν ότι τη βρήκαν στον δρόμο. Ο @@@ (σ.σ. 26χρονος) την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω».

Ο 23χρονος καθάρισε το δωμάτιο όσο οι άλλοι δύο τη μετέφεραν στην πλατεία

Στο σημείο αυτό, όπως ο ίδιος κατέθεσε, προσπάθησε να καθαρίσει το διαμέρισμα. Στη συνέχεια ήρθε ο 26χρονος, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι το ασθενοφόρο πήρε τη Μυρτώ και ότι ήταν καλά. Στη συνέχεια πήρε το κινητό της 19χρονης και πήγε με τα πόδια στο νοσοκομείο προκειμένου να της το δώσει. Εκεί, όπως ανέφερε, είδε τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκε.



To SMS σε φίλη της Μυρτώς

«Πήγα σε μια καφετέρια και τους είπα ότι θα έρθει να το πάρει αργότερα μια κοπέλα που λέγεται Μυρτώ. Για το κινητό και το σημείο που το άφησα έστειλα μήνυμα τόσο στο προφίλ μιας φίλης της όσο και στη Μυρτώ. Τα σκουπίδια από τα διαμέρισμα τα πέταξα σε έναν κάδο κοντά στην πλατεία, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς. Δεν έχω καμιά ευθύνη για ό,τι έγινε. Εγώ πήγα να περάσω καλά. Λυπάμαι πολύ για ό,τι έγινε και σας το λέω για να διαχωρίσω τη θέση μου και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του».

