Κεφαλονιά: Εξετάζονται οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο κρεβάτι και στον τοίχο του δωματίου - iefimerida.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών για την αποκάλυψη όλων εκείνων των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά.

Ανάμεσα στα ευρήματα που ερευνώνται είναι και κηλίδες αίματος οι οποίες εντοπίστηκαν στο κρεβάτι, τον τοίχο του υπνοδωματίου αλλά και το μπάνιο στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα όπου η παρέα των τριών ατόμων φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για την κοκαΐνη που σύμφωνα με τη μαρτυρία του φίλου της 19χρονης έφερε στο δωμάτιο ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας.

Οι κηλίδες αίματος είναι μικρές και λίγες σύμφωνα με την καταγραφή των αστυνομικών και πιθανόν να προέρχονται από ένα ανεπαίσθητο τραύμα που έφερε η 19χρονη. Ενα ενδεχόμενο είναι να πρόκειται για κάποιο μικρό τραύμα που μπορεί να προκλήθηκε κατά την πτώση της στο πάτωμα μετά την υπερδοσολογία κοκαΐνης.

Ωστόσο δείγματα αίματος έχουν σταλεί στα εργαστήρια προκειμένου να υπάρξει ταυτοποίηση του γενετικού υλικού και να επιβεβαιωθεί και τυπικά σε ποιον τελικά ανήκει.

Το δωμάτιο γενικά ήταν τακτοποιημένο, άλλωστε αυτό προέκυψε και από την έρευνα των αστυνομικών, σύμφωνα με την οποία ο φίλος της 19χρονης παρέμεινε στο δωμάτιο και το καθάρισε προκειμένου να μην υπάξουν ενοχοποιητικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην αποκάλυψη των μηνυμάτων και των κλήσεων ανάμεσα στη 19χρονη Μυρτώ και τους τρεις συλληφθέντες. Άλλωστε έχουν ήδη ξεκινήσει και οι απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα των διαδικτυακών εφαρμογών.

Ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροτομή στη σορό της, έχει λάβει δείγματα προκειμένου να διαπιστώσει επιπλέον, εάν το μοιραίο βράδυ, υπήρξε σεξουαλική επαφή της 19χρονης με κάποιον εκ των συλληφθέντων.