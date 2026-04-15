Κεφαλονιά -Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου - iefimerida.gr

Η συγκλονιστική στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας μεταφέρει αναίσθητη τη Μυρτώ έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στην Κεφαλονιά έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας.

Ο πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών φαίνεται, σύμφωνα με το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας, να κουβαλά τη 19χρονη στα χέρια του, να βγαίνει τρέχοντας από το κτίριο και να την εγκαταλείπει στην πλατεία. Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μαζί με τον δεύτερο συλληφθέντα προσπαθεί να σβήσει τα ίχνη του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ρολόι τότε έδειχνε 04:30 τα ξημερώματα.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο από το Mega:

Το χρονικό

Ήταν λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα όταν η 19χρονη Μυρτώ βρέθηκε πεσμένη, χωρίς τις αισθήσεις της, στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν αμέσως. Η μάχη για τη ζωή της ξεκίνησε εκεί και συνεχίστηκε στο νοσοκομείο. Όμως, δυστυχώς, δεν τα κατάφερε. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά η Μυρτώ δεν επανήλθε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πατέρας της συγκλονίζει μιλώντας στο Μega: «Βρήκα το παιδί μου ζεστό και αναίσθητο».

«Και αμέσως με πήραν τηλέφωνο και πήγα και το βρήκα πάνω στο μάρμαρο το παιδί μου. Έφυγε 23.30-12. Της λέω: ''Πρόσεχε παιδί μου, γιατί οι διάολοι κυκλοφορούν τη νύχτα και έχουν αγγελικό πρόσωπο''. Ήταν το στερνοπούλι μου και ήταν η ζωή μου όλη. Χωρίς αυτήν έφυγε και η ζωή μου», είπε.

Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο της Μυρτούς

Πίσω από τον θάνατό της, ένα σκοτεινό παζλ που μόλις τώρα αρχίζει να συμπληρώνεται. Τρεις συλλήψεις έχουν γίνει ήδη από τις Αρχές.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 19χρονη βρισκόταν μαζί με τους τρεις νεαρούς πριν καταρρεύσει.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο έχει αποτυπωθεί ένας από αυτούς να τη μεταφέρει στο σημείο όπου εντοπίστηκε, και τα άλλα δύο άτομα να ακολουθούν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να υποστήριξε πως η 19χρονη ήταν εκείνη που έκλεισε το δωμάτιο στο ξενοδοχείο όπου έμειναν.

Οι τρεις συλληφθέντες βρέθηκαν σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Κεφαλονιάς όπου έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή, στις 10 πμ.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως και για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ποινική δίωξη για τους συλληφθέντες

