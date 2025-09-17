Κεφαλονιά: Ανησυχία για την έντονη σεισμική δραστηριότητα -Πάνω από 100 δονήσεις σε 48 ώρες - iefimerida.gr

Ανήσυχοι είναι οι κάτοικοι στην Κεφαλονιά και κυρίως στη βορειοανατολική πλευρά, λόγω μιας σειράς σεισμικών δονήσεων το τελευταίο 48ωρο.

Αν και οι σεισμοί δεν είναι ισχυροί (από 1 έως 3,9 Ρίχτερ ο μεγαλύτερος), γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί ανοιχτά του Άσσου και, σύμφωνα με τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, έχουν καταγραφεί πάνω από 100 δονήσεις.

Όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr, οι σεισμοί γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί στην περιοχή της Ερίσου, όπου οι κάτοικοι, αν και συνηθισμένοι στο φαινόμενο, αρχίζουν να εκφράζουν ανησυχία λόγω της πυκνότητας των δονήσεων.