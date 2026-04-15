Κεφαλονιά: Ανακοπή καρδιάς η αιτία θανάτου της 19χρονης -Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση - iefimerida.gr

Η ανακοπή καρδιάς καταγράφεται ως η αιτία θανάτου της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της άτυχης Μυρτούς, δεν διαπίστωσε εξωτερικές κακώσεις, ίχνη πάλης ή τραύματα.

Ως αιτία θανάτου﻿ καταγράφεται η ανακοπή καρδιάς εν αναμονή τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία που οδήγησε στην ανακοπή.

Σε 20 ημέρες οι τοξικολογικές για τη 19χρονη Μυρτώ

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων θα βρίσκονται στα χέρια του ιατροδικαστή το νωρίτερο σε 20 ημέρες.

Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν πως ο τρόπος που σταμάτησε να λειτουργεί η καρδιά θα μπορούσε να αποδοθεί στη χρήση ουσιών, πλην όμως αυτό θα επιβεβαιωθεί μόνο με την ολοκλήρωση των εξετάσεων.