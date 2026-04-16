Κεφαλονιά: Τα SMS ενός 66χρονου στην 19χρονη Μυρτώ πριν τον θάνατό της -Η βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει - iefimerida.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News», ένας 66χρονος από την Πρέβεζα επικοινώνησε μέσω βιντεοκλήσης με τη νεαρή το μοιραίο βράδυ, στις 04:00 το ξημέρωμα.

Βιντεοκλήση λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της

Όπως μετέδωσε το Mega, ο 66χρονος φέρεται να επικοινώνησε με τη Μυρτώ λίγο πριν εκείνη καταρρεύσει. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, κατά τη συνομιλία τους η 19χρονη έδειχνε εμφανώς ταραγμένη.

Κατά τους ισχυρισμούς του, η κοπέλα τού είπε πως είχε φύγει από το σπίτι της και σκεφτόταν να περάσει τη νύχτα σε παγκάκι, καθώς δεν διέθετε χρήματα.

Ο ίδιος αναφέρει ότι την προέτρεψε να επιστρέψει, ωστόσο στη συνέχεια της έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS, ώστε να μπορέσει να βρει κατάλυμα για να διανυκτερεύσει.

Μάλιστα, στα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο 66χρονος να προτείνει στη 19χρονη να τη φιλοξενήσει, προτείνοντάς της να φύγει από την Κεφαλονιά, με τη νεαρή να το αποφεύγει, λέγοντας ότι ψάχνει ξενοδοχείο.

Η τελευταία επαφή και η αιφνιδιαστική διακοπή

Η τελευταία τους επικοινωνία φέρεται να καταγράφηκε στις 04:02, με τη 19χρονη να βρίσκεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε ξαφνικά.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 66χρονος, η διακοπή συνέπεσε με την είσοδο τρίτου ατόμου στο δωμάτιο, ενώ ανέφερε ότι η τελευταία λέξη που άκουσε από τη νεαρή ήταν ένα όνομα.

Η επικοινωνία του 66χρονου με τον φίλο της Μυρτώς

Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 05:04, ο 66χρονος ανέφερε ότι μίλησε διαδικτυακά και με τον 23χρονο φίλο της Μυρτώς, ο οποίος του είπε ότι η κοπέλα είναι στο νοσοκομείο και του ζήτησε συμβουλή για το τι να κάνει με το κινητό της.

Ο 66χρονος ισχυρίστηκε ότι είπε στον φίλο της νεαρής να πάει το κινητό στο νοσοκομείο, όμως μισή ώρα αργότερα τον ξανακάλεσε ο 23χρονος και του είπε ότι φοβόταν να πάει στο νοσοκομείο, καθώς είχε Αστυνομία.

Τότε, ο 66χρονος ανέφερε ότι του είπε να δώσει το κινητό στην κοπέλα την επόμενη μέρα, υποστηρίζοντας ότι διέκρινε από τον τόνο της φωνής του ότι ήταν ανήσυχος και σε πανικό.

Στις 06:09 ο 23χρονος ξανακάλεσε τον 66χρονο και του είπε ότι άφησε το κινητό σε μία καφετέρια και ειδοποίησε μία φίλη της Μυρτώς να πάει να το πάρει.

Το μεσημέρι της επόμενης μέρας, ο 66χρονος ισχυρίστηκε ότι έστειλε μήνυμα στον 23χρονο για να μάθει κάποιο νέο για τη Μυρτώ και εκείνος τον ενημέρωσε ότι πέθανε.

Βίντεο-ντοκουμέντο του iefimerida με τον υπάλληλο της καφετέριας που βρήκε το τηλέφωνο της Μυρτώς

Το iefimerida φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο από τη στιγμή του εντοπισμού του κινητού της 19χρονης Μυρτώς, που βρέθηκε νεκρή στην Κεφαλονιά.

Στο βίντεο φαίνεται ένας υπάλληλος που παίρνει το τηλέφωνο της νεαρής και το βάζει σε έναν χώρο πίσω από το ταμείο, μαζί με διάφορα άλλα αντικείμενα.