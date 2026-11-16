«Για την Ελλάδα, η πολιτιστική κληρονομιά και ο σύγχρονος πολιτισμός της είναι ανεξάντλητος πόρος που προσδίδει ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε ταξίδι στη χώρα μας και παγκόσμια αξία και φήμη στην τουριστική της προσφορά», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Τη δήλωση έκανε κατά τον χαιρετισμό της στην εκδήλωση με θέμα «Μισός Αιώνας από την υπογραφή του Χάρτη Πολιτιστικού Τουρισμού στις Βρυξέλλες (Νοέμβριος 1976). Ποια η εξέλιξη; Τι πετύχαμε; Πού βαδίζουμε;».

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Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν η εξέλιξη του πολιτιστικού τουρισμού τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν και οι προοπτικές για το μέλλον.

Κατά τον χαιρετισμό της, η υπουργός Τουρισμού ανέφερε ότι οι θεμελιώδεις αρχές που ανέδειξε ο Χάρτης Πολιτιστικού Τουρισμού παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρες σήμερα. Συγκεκριμένα, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί πολύτιμο συλλογικό αγαθό που χρειάζεται υπεύθυνη διαχείριση και προστασία. Παράλληλα, ο τουρισμός μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην προστασία και τη συντήρησή της, ιδιαίτερα στην εποχή της ραγδαίας αύξησης των ταξιδιωτικών ροών και των αυξημένων πιέσεων σε τόπους και πολιτιστικούς πόρους.

Η κυρία Κεφαλογιάννη επισήμανε επίσης πως, στη διαδρομή από την πρώτη υπογραφή του Χάρτη, η έννοια του πολιτιστικού τουρισμού έχει διευρυνθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο ουσιαστικές, βιωματικές εμπειρίες. «Αυτή η ποιοτική αλλαγή στην τουριστική ζήτηση δημιουργεί νέες δυνατότητες για τους προορισμούς, και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό», σημείωσε.

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Επιπλέον, υπογράμμισε πως η διασύνδεση του πολιτισμού με την ταξιδιωτική εμπειρία αποτελεί βασικό μοχλό για τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Συμβάλλει, παράλληλα, στον στόχο του υπουργείου Τουρισμού για έναν τουρισμό με μεγαλύτερη γεωγραφική και χρονική διασπορά και ισχυρότερη σύνδεση με τις τοπικές οικονομίες. Τόνισε, επίσης, ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της πολιτικής του υπουργείου για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Κεφαλογιάννη: Η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να συμβαδίζουν

Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι η τουριστική ανάπτυξη και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να συμβαδίζουν και να διέπονται από κανόνες.

Όπως εξήγησε, η χώρα μας διαθέτει ήδη ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο διαφύλαξης του πολιτιστικού της αποθέματος. Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, που είχε τεθεί ως κρίσιμη προτεραιότητα του Υπουργείου Τουρισμού, επιτρέπει πλέον στην Ελλάδα να διαθέτει ένα συνεκτικό πλαίσιο κανόνων και κατευθύνσεων για τη χωρική οργάνωση της τουριστικής ανάπτυξης.

Το πλαίσιο αυτό θέτει τις βάσεις για μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

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Παράλληλα, η κυρία Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στις στοχευμένες ενέργειες του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή του υλικού και άυλου πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας μας, με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας και τεχνολογιών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην έμφαση που δίνεται στη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και η UNESCO, καθώς και στη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού TAG GREECE – Tradition, Agritourism and Gastronomy, για την προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού, του οινοτουρισμού και του αγροτουρισμού. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη σύνδεση του επισκέπτη με την πολιτιστική φυσιογνωμία κάθε τόπου και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την περιφέρεια.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι «στη σύγχρονη εποχή του τουρισμού, η έμφαση στην προσφορά βιωματικών πολιτιστικών εμπειριών είναι κομβική για τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών μας», προσθέτοντας ότι η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η ανάπτυξη των προορισμών πρέπει να είναι επιδιώξεις αλληλένδετες.

ΑΠΕ ΜΠΕ