Κεφαλονιά: Ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς - iefimerida.gr

Ενώπιον του εισαγγελέα στην Κεφαλονιά οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, λίγο πριν από τις 11 το πρωί της Τετάρτης οι τρεις συλληφθέντες περάσαν την πόρτα του δικαστικού μεγάρου του νησιού.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι 3 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες που αφορούν στο αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο.

Επιπλέον, οι δύο από τους τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, εντός της ημέρας αναμένεται το πόρισμα της νεκροψίας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 19χρονης.