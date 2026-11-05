ΚΕΔΕ: Κρίσιμο συνέδριο για το μέλλον των Δήμων στην Καλαμάτα – Στο επίκεντρο διεκδικήσεις, χρηματοδοτήσεις και προσωπικό - iefimerida.gr

Με το ενδιαφέρον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στραμμένο στην Καλαμάτα αρχίζει σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το οποίο θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στη φετινή διοργάνωση προσδίδει η αναμενόμενη παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να δώσει το «παρών» το απόγευμα και να απευθυνθεί στους συνέδρους, ενώ ισχυρή θα είναι η εκπροσώπηση της κυβέρνησης, με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων.

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Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα μετατρέπεται για τρεις ημέρες σε κέντρο των αυτοδιοικητικών εξελίξεων, φιλοξενώντας εκατοντάδες δημάρχους, αιρετούς, κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Δήμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές, θεσμικές και λειτουργικές προκλήσεις.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ παράλληλα προωθούνται σημαντικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η οικονομική βιωσιμότητα των Δήμων, η υποστελέχωση, η ενεργειακή επιβάρυνση, η μεταφορά αρμοδιοτήτων και η ανάγκη ενίσχυσης της αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες.

Την τριήμερη διοργάνωση καλύπτει με δημοσιογραφικά ρεπορτάζ το e-ota.gr του ομίλου NEXT STEP MEDIA, μεταφέροντας λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από την Καλαμάτα. Με συνεχή ενημέρωση για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, τις ομιλίες των υπουργών, τις παρεμβάσεις των δημάρχων, τις διεργασίες στο παρασκήνιο και τις σημαντικότερες αποφάσεις, το e-ota.gr βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης για το κορυφαίο ετήσιο γεγονός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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Κυριάκος Μητσοτάκης και υπουργοί στο επίκεντρο του συνεδρίου

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δημιουργεί αυξημένες προσδοκίες στους αιρετούς για συγκεκριμένες κυβερνητικές ανακοινώσεις και δεσμεύσεις αναφορικά με το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.

Κεντρικό ρόλο στην πρώτη ημέρα θα έχει ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει ομιλία για τις κυβερνητικές προτεραιότητες στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις θεσμικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στις εργασίες θα συμμετάσχει επίσης ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ενώ έχουν προγραμματιστεί τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Η κυβερνητική παρουσία θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη και κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, όταν θα πραγματοποιηθούν οι παράλληλες θεματικές συνεδριάσεις.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών που θα συμμετάσχουν περιλαμβάνονται ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

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Παράλληλα, στις εργασίες αναμένεται να λάβουν μέρος οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σουκούλη και Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας και ο υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης.

Στις θεματικές συζητήσεις θα συμμετάσχουν ακόμη η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία γενικών γραμματέων υπουργείων, επικεφαλής δημόσιων οργανισμών και εκπροσώπων φορέων που συνδέονται άμεσα με τη χρηματοδότηση, τη στελέχωση και τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Η συμμετοχή τόσων κυβερνητικών στελεχών αναδεικνύει την πολιτική σημασία της διοργάνωσης, καθώς οι δήμαρχοι αναμένεται να θέσουν με ιδιαίτερη ένταση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, διεκδικώντας συγκεκριμένες απαντήσεις και λύσεις.

Η έναρξη των εργασιών και οι πολιτικές τοποθετήσεις

Οι εργασίες του συνεδρίου φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο Elite City Resort, με την επίσημη έναρξη να πραγματοποιείται σήμερα το πρωί.

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Τους συνέδρους θα καλωσορίσουν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Την κήρυξη της έναρξης θα πραγματοποιήσει ο Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος θα παρουσιάσει την κεντρική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, αποτυπώνοντας τις θέσεις και τις διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων.

Στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνονται επίσης τοποθετήσεις των επικεφαλής των αυτοδιοικητικών παρατάξεων και των προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, οι οποίοι θα μεταφέρουν τα προβλήματα και τις προτεραιότητες των Δήμων από το σύνολο της χώρας.

Κεντρικοί άξονες συζήτησης



Οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ θα αναπτυχθούν γύρω από επτά βασικούς θεματικούς άξονες:



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