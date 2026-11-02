ΚΕΔΕ-Δούκας: Τα οικονομικά στοιχεία που συνθέτουν την προβληματική κατάσταση στους δήμους - iefimerida.gr

Μια σειρά οικονομικών στοιχείων παρουσίασε ενόψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» και δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Έκανε λόγο για «προβληματική κατάσταση στους δήμους» και αναφέρθηκε στις θέσεις της παράταξής του για τα μεγάλα ζητήματα του θεσμού και στην οικονομική υποστήριξη των δήμων.

Αναλυτικά, ως προς την κατάσταση των δήμων ανέφερε τα στοιχεία:

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«1. Μηδενική η αύξηση στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027.

2. Την ίδια χρονιά, με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς, το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων στους δήμους θα αυξηθεί 7%-8%, το ενεργειακό κόστος 10% (οι δήμοι πληρώνουν την κιλοβατώρα 0,24 ευρώ, ενώ η βιομηχανία και οι μεγάλοι καταναλωτές 0,06 ευρώ) και οι λογαριασμοί νερού για τους δήμους της Αττικής θα είναι αυξημένοι κατά 10%, μετά την τελευταία αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ.

3. Μελέτη που εκπονήθηκε φέτος την άνοιξη από την ΕΕΤΑΑ, για λογαριασμό της ΚΕΔΕ, εντοπίζει μαύρη τρύπα 2,5 δισ. ευρώ. Κατέγραψε ότι για τη λειτουργία των δήμων και των άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν μεταφερθεί, απαιτούνται 5,35 δισ. ευρώ. Ωστόσο λείπουν 1,3 δισ. που αφορά αμιγώς το λειτουργικό κόστος και 1,2 δισ. ευρώ που αφορά τη συντήρηση και βελτίωση των υποδομών.

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4. Σύμφωνα με το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2027, θα καταβληθούν στους 332 δήμους, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) περίπου 3 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση παρακρατά περίπου το 60% των θεσμοθετημένων πόρων υπέρ των δήμων, όπως προβλέπει ο νόμος 3852 του 2010, καθώς συντηρεί ακόμη και σήμερα τους μνημονιακούς κόφτες. Με βάση το νόμο του 2010, τα έσοδα των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό θα έπρεπε να είναι 9,67 δισ. ευρώ. Παρόμοια είναι η κατάσταση και για το 2026.

5. Δεν έχουν ακόμη αποδοθεί στους δήμους (για την προμήθεια απορριμματοφόρων, μπλε κάδων και λοιπού αναγκαίου εξοπλισμού, καθώς και για την ενίσχυση των υποδομών ανακύκλωσης), τα έσοδα από το Τέλος Ταφής Απορριμμάτων (έχει πληρωθεί από τους δήμους), που υπολογίζεται στα 400 εκ. ευρώ.

6. Οι δήμοι έχουν αποκλειστεί από τα έσοδα του Τέλους Ανθεκτικότητας, που τα τελευταία δύο χρόνια ανέρχονται σε 588,47 εκ. ευρώ.

7. Ούτε φέτος προβλέπεται η κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγράμματος για τους δήμους (πρόγραμμα έργων), παρ' ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί τα δύο προηγούμενα ‘'Φιλόδημος'' και ‘'Τρίτσης''.

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Αποτέλεσμα:

Το 10% των δήμων δεν θα μπορέσουν να κλείσουν προϋπολογισμούς.

Δεκάδες δήμοι λειτουργούν με προκαταβολή, ακόμα και από το 2027.

Το πραγματικό αποτέλεσμα:

Οι δήμοι υπολειτουργούν, με άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα άσκησης σοβαρών αρμοδιοτήτων, από τη συντήρηση των σχολείων και το επίπεδο καθαριότητας, μέχρι τη λειτουργία των κοινωνικών δομών και τη συντήρηση των δικτύων.

Και μια σημείωση: Το ποσοστό χρηματοδότησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα από τον κρατικό προϋπολογισμό, κυμαίνεται στο 3,4 %⁠, στην Ιταλία είναι 29%, Πορτογαλία 17%, ⁠Ισπανία 15% και Γαλλία 20%».

Αμέσως μετά, ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στις θέσεις της παράταξης:

«Δια ταύτα:

Η παράταξη «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ», αποφάσισε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που ξεκινά αυτή την εβδομάδα στην Καλαμάτα, να αναδείξει ως κορυφαίο θέμα την οικονομική υποστήριξη των δήμων. Δεν μπορούμε να συζητάμε σοβαρά για κανένα άλλο θέμα, αν δεν εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι, που προβλέπονται από ψηφισμένους νόμους, για την λειτουργία των δήμων.

Κάθε χρόνο στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ παρακολουθούμε παρέλαση κυβερνητικών παραγόντων, που παρουσιάζουν μια πλασματική εικόνα, με εκατομμύρια ευρώ να ρέουν προς τους δήμους. Αυτοακυρώνονται οι ίδιοι όταν στο τέλος κάθε χρόνου, όπως και φέτος, αναγκάζονται να αποφασίζουν έκτακτη ενίσχυση των δήμων. Φέτος 140 εκ. ευρώ, πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες και το αίτημα της ΚΕΔΕ για υπερδιπλάσια έκτακτη επιχορήγηση.

Το είπαμε και πέρυσι, δυστυχώς θα το επαναλάβουμε. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Γιατί μαζί με τον οικονομικό στραγγαλισμό των δήμων, η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες έχει προωθήσει σειρά μέτρων, που αποδυναμώνουν και θεσμικά τους δήμους.

Την επομένη της ψήφισης του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που διαφημίστηκε ως σημαντική θεσμική τομή, προώθησαν ρυθμίσεις που πήραν τις πολεοδομίες από τους δήμους, προχώρησαν σε αναγκαστικές συγχωνεύσεις ΔΕΥΑ, απέκλεισαν τους δήμους από τον ενεργειακό χώρο, απέκλεισαν τους δήμους από την διαχείριση των απορριμμάτων και νομοθέτησαν αντίθετα με τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης, απέκλεισαν τους δήμους από τον σχεδιασμό, αξιοποίηση των παραλιακών εκτάσεων και δεν προβλέπεται καμία αντισταθμιστική χρηματοδότηση για τις πρόσθετες δημοτικές υπηρεσίες, που απαιτεί η αυξημένη δραστηριότητα στο παραλιακό μέτωπο».

ΑΠΕ ΜΠΕ