ΚΕΔΕ -Αγγελούδης: «Ο δρόμος για ισχυρούς δήμους περνάει μέσα από τη θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικότητας» - iefimerida.gr

Το ζήτημα της θεσμοθέτησης της Μητροπολιτικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα έθεσε στο τραπέζι των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που είναι σε εξέλιξη στην Καλαμάτα, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.



Ο κ.Αγγελούδης λαμβάνοντας το λόγο την πρώτη ημέρα του συνεδρίου υπογράμμισε πως «οι σύνθετες, σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Η ευρωπαϊκή εμπειρία, από το Λονδίνο και τη Βαρκελώνη έως τη Σόφια και το Βουκουρέστι, προσφέρει δοκιμασμένα μητροπολιτικά σχήματα με διευρυμένες αρμοδιότητες».



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Υπογράμμισε πως «ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ πολιτείας, περιφερειών και δήμων, η μετάθεση ευθυνών, οι καθυστερήσεις και οι δυσλειτουργίες ταλαιπωρούν τους πολίτες και υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα της Αυτοδιοίκησης. Θα επιμείνουμε στην ανάγκη μιας πραγματικής μεταρρύθμισης και στη βεβαιότητα πως ο δρόμος για πραγματικά ισχυρούς, αποτελεσματικούς δήμους μέσα σε ισχυρές κοινωνίες περνάει μέσα από τη θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικότητας για τα μεγάλα αστικά κέντρα».

Αγγελούδης: «Διεκδικούμε ξεκάθαρους ρόλους και εξασφαλισμένους πόρους»

'Οπως είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, θέματα όπως η κλιματική κρίση, η προσιτή στέγαση, οι υποδομές και η βιώσιμη αστική ανάπτυξη απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό και πως ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά.



«Διεκδικούμε ξεκάθαρους ρόλους, συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εξασφαλισμένους πόρους. Δεν ζητούμε μεγαλύτερο μερίδιο εξουσίας. Θέλουμε να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι, να δίνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση πραγματικά χρήσιμη, με σχέδιο, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, διάλογο και ειλικρίνεια», συμπλήρωσε ο κ.Αγγελούδης, ζητώντας να ενταχθεί στο τελικό ψήφισμα της ΚΕΔΕ η πρόταση για εφαρμογή της μητροπολιτικής διακυβέρνησης για τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

