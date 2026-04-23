Σοβαρός τραυματισμός 19χρονης στην Αγία Βαρβάρα σε καβγά με φίλη της -Την έριξε σε τζαμαρία, κόπηκε σε λαιμό-κεφάλι - iefimerida.gr

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αγία Βαρβάρα,﻿ με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της μίας.



Οι δύο κοπέλες﻿, οι οποίες, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, είναι φίλες, διαπληκτίστηκαν, με συνέπεια η μία να σπρώξει την άλλη.

Αγία Βαρβάρα: Η κοπέλα τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον λαιμό

Το κορίτσι έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος, η οποία έσπασε. Από τα τζάμια τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον λαιμό.



Το σοβαρό αυτό επεισόδιο σημειώθηκε στις 21.10 στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η κοπέλα διεκομίσθη στο Κρατικό, ωστόσο φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου.