Σοβαρός τραυματισμός 19χρονης στην Αγία Βαρβάρα σε καβγά με φίλη της -Την έριξε σε τζαμαρία, κόπηκε σε λαιμό-κεφάλι - iefimerida.gr

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο 19χρονων κοριτσιών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της μίας.
Οι δύο κοπέλες, οι οποίες, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, είναι φίλες, διαπληκτίστηκαν, με συνέπεια η μία να σπρώξει την άλλη.
Αγία Βαρβάρα: Η κοπέλα τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον λαιμό
Το κορίτσι έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος, η οποία έσπασε. Από τα τζάμια τραυματίστηκε στο κεφάλι και στον λαιμό.
Το σοβαρό αυτό επεισόδιο σημειώθηκε στις 21.10 στην Ελευθερίου Βενιζέλου.
Η κοπέλα διεκομίσθη στο Κρατικό, ωστόσο φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου.
