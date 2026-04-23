Καβγάς 14χρονων κοριτσιών στην Αγία Βαρβάρα: Την έσπρωξε και έσπασε τζαμαρία -Νοσηλεύεται στο Κρατικό - iefimerida.gr

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο 14χρονων κοριτσιών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της μίας.
Οι δύο ανήλικες, οι οποίες όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες είναι φίλες, διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα η μία να σπρώξει την άλλη.
Αγία Βαρβάρα: Η ανήλικη τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον λαιμό
Το κορίτσι έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος η οποία έσπασε. Από τα τζάμια τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον λαιμό.
Το σοβαρό αυτό επεισόδιο σημειώθηκε στις 21.10 στην Ελευθερίου Βενιζέλου.
Η ανήλικη διεκομίσθη στο Κρατικό και από εκεί, ωστόσο φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου.
