Καβγάς 14χρονων κοριτσιών στην Αγία Βαρβάρα: Την έσπρωξε και έσπασε τζαμαρία -Νοσηλεύεται στο Κρατικό - iefimerida.gr

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο 14χρονων κοριτσιών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Αγία Βαρβάρα,﻿ με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της μίας.



Οι δύο ανήλικες, οι οποίες όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες είναι φίλες, διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα η μία να σπρώξει την άλλη.

Αγία Βαρβάρα: Η ανήλικη τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον λαιμό

Το κορίτσι έπεσε σε τζαμαρία καταστήματος η οποία έσπασε. Από τα τζάμια τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον λαιμό.



Το σοβαρό αυτό επεισόδιο σημειώθηκε στις 21.10 στην Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η ανήλικη διεκομίσθη στο Κρατικό και από εκεί, ωστόσο φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου.