 Κατολίσθηση στη Φθιώτιδα: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν δρόμο στο Δίλοφο - Περιβόλι, δείτε εικόνες - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στη Φθιώτιδα: Τεράστιοι βράχοι έκλεισαν δρόμο στο Δίλοφο - Περιβόλι, δείτε εικόνες

Κατολίσθηση βράχων
Κατολίσθηση βράχων
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σοβαρά προβλήματα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προκάλεσε κατολίσθηση στη δυτική Φθιώτιδα μετά από το έντονο κύμα κακοκαιρίας τις ισχυρές βροχοπτώσεις.

Συγκεκριμένα, μεγάλοι βράχοι αποκολλήθηκαν από την πλαγιά στον επαρχιακό δρόμο Διλόφου - Περιβολίου και κατέληξαν στο οδόστρωμα, κλείνοντας το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει το lamiareport.gr,, το μέγεθος των βράχων είναι τέτοιο που απαιτεί βαρέα μηχανήματα για την απομάκρυνσή τους.

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Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν συνεργεία του Δήμου Μακρακώμης, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

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Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς που κινούνται στο ορεινό και ημιορεινό δίκτυο της δυτικής Φθιώτιδας, καθώς το έδαφος είναι ιδιαίτερα κορεσμένο από τον όγκο του νερού και ο κίνδυνος νέων καταπτώσεων παραμένει αυξημένος.

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