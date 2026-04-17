Τρεις συλλήψεις για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά -Κατασχέθηκαν πάνω από 27 κιλά κοκαΐνης [φωτογραφίες] - iefimerida.gr

Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στον Πειραιά, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 27 κιλά κοκαΐνης.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας 29 και 21 ετών, καθώς και μία 39χρονη αλλοδαπή, οι οποίοι κατηγορούνται -κατά περίπτωση- για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η 39χρονη εντοπίστηκε μέσα σε όχημα να κατέχει ποσότητα κοκαΐνης άνω του 1 κιλού, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 21χρονο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε για λογαριασμό του 29χρονου. Παράλληλα, ο 21χρονος βρέθηκε να κατέχει επιπλέον ποσότητα 50 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Ακολούθησαν έρευνες σε καφετέρια ιδιοκτησίας του 29χρονου, στην οικία του 21χρονου, καθώς και σε χώρο που χρησιμοποιούνταν ως «καβάτζα», όπου εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

27 κιλά και 398 γραμμάρια κοκαΐνης

121,8 γραμμάρια κάνναβης (κατεργασμένης και ακατέργαστης)

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

56.080 ευρώ

δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα

τέσσερα κινητά τηλέφωνα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 570.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σοβαρά αδικήματα, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων.