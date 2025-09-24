Κάτω Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία σε φαρμακείο -«Αν φέρεις αντίσταση δεν έχω πρόβλημα να ξαναμπώ φυλακή» - iefimerida.gr

Ληστεία σημειώθηκε σε φαρμακείο επί της οδού Στρατηγού Καλάρη στα Κάτω Πατήσια, με έναν άνδρα να απειλεί τον ιδιοκτήτη με κουζινομάχαιρο και να αδειάζει το ταμείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού STAR, διαστάσεις επιδημίας τείνουν να πάρουν τα περιστατικά ληστειών στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας.



Πώς έγινε το περιστατικό στα Κάτω Πατήσια

Ο δράστης εισέβαλε μέρα μεσημέρι στο κατάστημα. Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, που εξασφάλισε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, τον δείχνει να κραδαίνει το μαχαίρι και να αιφνιδιάζει τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πάγωσε στη θέα του όπλου.

Όπως περιγράφει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης: «Δεν θα σου κάνω κακό, άνοιξε το ταμείο να πάρω τα λεφτά… Πήγαινε δύο βήματα πίσω για να μπορέσω να φύγω. Αν, όμως, φέρεις αντίσταση δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξαναμπώ στη φυλακή. Ήταν εκείνη η ώρα που δεν είχε καθόλου πελάτες κι έξω επίσης δεν υπήρχε καθόλου κόσμος».

Ο κακοποιός, με το ένα χέρι, άρπαξε τα χαρτονομίσματα από το ταμείο και τα έβαλε στην τσέπη του. Καθώς αποχωρούσε, έκρυψε το μαχαίρι στην πίσω τσέπη του παντελονιού. Στη συνέχεια διέσχισε τον κεντρικό δρόμο και εξαφανίστηκε στα γύρω στενά.

Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο δράστης ακούμπησε σε διάφορα σημεία με γυμνά χέρια. Η Σήμανση συλλέγει τα αποτυπώματά του, τα οποία θα συγκριθούν με τη βάση δεδομένων για την ταυτοποίησή του και τη σύλληψή του.

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο με την ληστεία στα Κάτω Πατήσια: