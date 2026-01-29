Κάτω Πατήσια: Άγνωστοι χτύπησαν 16χρονο από το Μπαγκλαντές και του έκλεψαν το κινητό -Νοσηλεύεται στο ΚΑΤ - iefimerida.gr

Επίθεση στο κέντρο της Αθήνας από αγνώστους δέχτηκε 16χρονος από το Μπαγκλαντές την Τετάρτη (28/1).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, όταν τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φορώντας κουκούλες επιτέθηκαν στον ανήλικο και αφού τον έδειραν, του άρπαξαν το κινητό του τηλέφωνο και τράπηκαν σε φυγή.

Ο ανήλικος σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ με κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών.