Αρνούνται τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο επιχειρηματίας συνεργάτης του - Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους - iefimerida.gr

Σε σκευωρία, προκειμένου να απομακρυνθεί από την προεδρία της ΕΟΚ αποδίδει σύμφωνα με πληροφορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος την εμπλοκή του στο Basket Gate.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την απολογία του, που διήρκεσε τρεισήμισι ώρες, φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος

Κατά τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να επικαλέστηκε τα οικονομικά του στοιχεία και να προσκόμισε έγγραφα από τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί την τελευταία δεκαετία, χωρίς να του έχει γίνει οποιαδήποτε παρατήρηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Ο πιο πρόσφατος φορολογικός έλεγχος έγινε το 2025 και αφορούσε τα έτη 2019-2020, πριν αναλάβει καθήκοντα προέδρου της ΕΟΚ.

Κατά τον έλεγχο αυτό, πέρασαν από «κόσκινο» όλα τα οικονομικά στοιχεία (ατομική περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα και η επιχείρησή του).

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχθηκαν και θυρίδες, αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού και δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό.

Ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας που φέρεται ως το δεξί χέρι του Β. Λιόλιου στη σύντομη απολογία του που είχε διάρκεια μόλις 40 λεπτά σύμφωνα με πληροφορίες επίσης αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.