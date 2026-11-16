Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική οδό εξαιτίας καραμπόλας στο Μαρούσι -Η κίνηση στους δρόμους

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί στους δρόμους της Αττικής, το πρωί της Δευτέρας.
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στην Αττική οδό μετά από καραμπόλα οχημάτων στο Μαρούσι στο ύψος γνωστού εμπορικού στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει η Αττική οδός, «καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
Άνω των 30' από Κάντζα έως Κηφισίας,
- 15'-20' από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας,
- 10'-15' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
- 15'-20' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
- 10'-15' στην έξοδο για Λαμία».
Η κίνηση στους δρόμους
Με χαμηλές ταχύτητες, όμως, κινούνται τα οχήματα και στον Κηφισό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζεται στην άνοδο από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.
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