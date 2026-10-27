Καθίζηση του οδοστρώματος σε δρόμο στον Χολαργό λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης - iefimerida.gr

Προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η βροχόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αττική.
Μεταξύ των προβλημάτων ήταν η διακοπή της κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καρπάθου, στον Χολαργό, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος.
Η υποχώρηση του δρόμου σημειώθηκε μετά την βροχόπτωση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση των οχημάτων από το σημείο και να δημιουργηθούν πρόσθετες δυσκολίες για τους οδηγούς.
Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία επηρέαζε την κυκλοφορία και σε άλλους κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
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