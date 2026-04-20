«Προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε, δεν ανταποκρινόταν», λέει καθηγήτρια της 13χρονης που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι - iefimerida.gr

Τα όσα εκτυλίχθηκαν τη στιγμή που η 13χρονη μαθήτρια έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι περιγράφει η καθηγήτριά της.



«Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα. Το κορίτσι μιλούσε σε κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω» είπε στο Mega.



«Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα» πρόσθεσε.

Η 13χρονη μαθήτρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 13χρονη στο «Αγία Σοφία». Η κατάστασή της εκτιμήθηκε από παιδιάτρους, νευροχειρουργούς και εντατικολόγους και αυτή τη στιγμή οδηγείται στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, έχει διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα βάσης κρανίου, όπως και κάταγμα λεκάνης (στην αριστερή πλευρά). Επίσης, εντοπίστηκε αριστερός πνευμοθώρακας.

«Ήμουν στο σούπερ μάρκετ. Με ειδοποίησαν από το σχολείο ότι έπεσε, δεν ήξερα τίποτα. Δεν ξέρουμε κάτι ακόμη, αυτήν την ώρα χειρουργείται, περιμένουμε να δούμε τι θα πουν οι γιατροί», δήλωσε στο Mega η μητέρα της.



Την ίδια στιγμή, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 13χρονη έπεσε από την κουπαστή του σχολείου της διερευνούν οι Αρχές.

Όλα συνέβησαν περί τις 11 το πρωί στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, κατά την πρώτη ημέρα επιστροφής των μαθητών μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Η 13χρονη μαθήτρια, που φοιτά στην Α' Γυμνασίου, φαίνεται -σύμφωνα με άλλους μαθητές που μίλησαν για το συμβάν- πως ήταν καθιστή στην κουπαστή του μπαλκονιού του 1ου ορόφου, όταν πραγματοποίησε μια παλινδρομική κίνηση εμπρός - πίσω, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό.



Αμέσως μετά, η διευθύντρια του Γυμνασίου κάλεσε το ΕΚΑΒ, και μέσα σε τρία λεπτά κινητή μονάδα έφτασε στο σχολείο. Μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου εισήχθη στη ΜΕΘ και η κατάστασή της κρίνεται σοβαρή.