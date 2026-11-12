 Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην Κολοκοτρώνη [εικόνες & βίντεο]
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στην Κολοκοτρώνη [εικόνες & βίντεο]

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Κατέρρευσε μέρος κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας
Κατέρρευσε μέρος κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κατάρρευση τμήματος κτιρίου υπό ανακατασκευή στην οδό Κολοκοτρώνη 32.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ακατοίκητο κτίριο. Στο σημείο μεταβαίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Λόγω της κατάρρευσης έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κολοκοτρώνη, από το ύψος της συμβολής των οδών Βορέου & Αθηνάς, στο κέντρο της Αθήνας.

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