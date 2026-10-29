Κατέρρευσε σκεπή εγκαταλελειμμένου κτιρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος [βίντεο] - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, στην Αθήνα, μετά την κατάρρευση της σκεπής εγκαταλελειμμένου κτιρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλαμάνας, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα.

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Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή για άτομα που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.

Για την ώρα, τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Οκτωβρίου 2026 , περίπου στις 11:20.

Κινητοποιήθηκαν, 17 Πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το οίκημα είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί κατάρρευση η σκεπή του καθώς και μέρος της τοιχοποιίας του.

Στο σημείο του συμβάντος θα πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου.

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛΑΣ. ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί.

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Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών».

