Κατέρρευσε μπαλκόνι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης -Ζημιές σε ΙΧ και κατάστημα, «ακούσαμε δυνατό μπαμ» [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 19:30, λόγω κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού πρώτου ορόφου παλαιού κτιρίου επί της οδού Μπαλάνου.

Σύμφωνα με το voria, σημειώθηκε ζημιές σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο και τζαμαρία διπλανού διαμερίσματος, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

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Μαρτυρίες για το περιστατικό -«Ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ, σα να έγινε σεισμός»

Ο εκκωφαντικός ήχος από την κατάρρευση του μπαλκονιού έγινε αντιληπτός από θαμώνες ταβέρνας της περιοχής Και βγήκαν έξω για να δουν τι έγινε.

«Τρώγαμε στην απέναντι ταβέρνα και ακούσαμε ένα δυνατό μπαμ.

Νομίσαμε ότι έγινε κάτι πολύ σοβαρό, σα να έγινε σεισμός», ανέφερε στο voria μάρτυρας που βρισκόταν μαζί με άλλα άτομα στο κατάστημα.

Ιδιαίτερα τυχερή ήταν μία γυναίκα, η οποία σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητό της στο σημείο περίπου τρία λεπτά πριν την πτώση του μπαλκονιού, όμως τελικά έφυγε.

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Δείτε εικόνες από το σημείο που έπεσε το μπαλκόνι