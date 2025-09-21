 Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένης -Έκλεψαν 40.000 ευρώ και κοσμήματα 150.000 ευρώ - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένης -Έκλεψαν 40.000 ευρώ και κοσμήματα 150.000 ευρώ

περιπολικά ελληνικής αστυνομίας
Φωτογραφία αρχείου
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, διακεκριμένη κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μιας γυναίκας, τα στοιχεία της οποίας έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, γυναίκα συνεργός της, τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενη υπάλληλο του λογιστή της και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα, που υπάρχουν στο σπίτι, δήθεν για να μην της επιβληθεί πρόστιμο.

Με αυτό τον τρόπο την έπεισε να έρθει στο σπίτι της και εκμεταλλευόμενη ολιγόλεπτη απουσία της ηλικιωμένης, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της συνεργού της, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ απάτη ηλικιωμένη Κατερίνη

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ