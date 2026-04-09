Κατερίνη: Τέσσερις συλλήψεις για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων -Χρυσές λίρες και κοσμήματα η λεία τους - iefimerida.gr

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για εξαπάτηση ηλικιωμένων, μέσω της μεθόδου του «λογιστή» και με λεία πάνω από 140.000 ευρώ προχώρησαν χθες οι Αρχές στην Κατερίνη.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, πέρασαν χειροπέδες σε δύο γυναίκες, έναν άνδρα και σε έναν ανήλικο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συλληφθέντες δρούσαν μέσω συνεργού ο οποίος προσποιούμενος τον λογιστή τηλεφωνούσε στα υποψήφια θύματα ισχυριζόμενος ότι έπρεπε να φωτογραφήσουν κοσμήματα και τιμαλφή που υπάρχουν στο σπίτι, λόγω επικείμενης υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Χθες οι αστυνομικοί συνέλαβαν τα 4 άτομα όταν προσπάθησαν να εξαπατήσουν γυναίκα. Μία από τις δύο γυναίκες που τελικά συνελήφθησαν επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα και συνελήφθη. Τα υπόλοιπα 3 μέλη την περίμεναν σε όχημα, και τα οποία συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ίδια άτομα νωρίτερα προσπάθησαν να εξαπατήσουν στην Κατερίνη ακόμα έναν άνδρα.

Χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ και μετρητά η λεία

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών, σε συνεργασία και με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και του Αστυνομικού Τμήματος Καλλικράτειας, διαπιστώθηκε ότι οι 2 ημεδαπές γυναίκες και ο ημεδαπός άνδρας, το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026, δρώντας με την ίδια μεθοδολογία, διέπραξαν στο πλαίσιο της εγκληματικής ομάδας, 2 τηλεφωνικές απάτες σε Χαλκιδική, 1 στην Πιερία και 1 στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ.

Από την κατοχή τους, καθώς και από το όχημα που επέβαιναν, κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 125 ευρώ, περούκα, χειρουργικές μάσκες και φουλάρια.

Επίσης σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών, για το αδίκημα της ληστείας.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών τους όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.