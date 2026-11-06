Βριλήσσια: Κατεδαφίστηκε το σπίτι όπου έμενε ο Σωτήρης Μουστάκας, «πάει μαζί του μια ολόκληρη εποχή» - iefimerida.gr

Αρκετά ήταν τα σχόλια στα social media με αφορμή τη φωτογραφία από τις εργασίες κατεδάφισης του σπιτιού στα Βριλήσσια όπου έζησε για αρκετά χρόνια, τη δεκαετία του 1980, ο αείμνηστος ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας.

Το ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Θερμοπυλών και κατεδαφίστηκε, όπως έκανε γνωστό κάτοικος της περιοχής που δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία στο Facebook.

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«Το σπίτι στα Βριλήσσια όπου ζούσε για χρόνια ο αείμνηστος Σωτήρης Μουστάκας, την Πέμπτη το πρωί. Πάει και αυτό και μαζί του μια ολόκληρη εποχή!», έγραψε στην ανάρτησή του.

Κάτω από τη δημοσίευση, κάτοικοι των Βριλησσίων μοιράστηκαν προσωπικές αναμνήσεις από τις συναντήσεις τους με τον αγαπημένο ηθοποιό και τη σύζυγό του, Μαρία Μπονέλου.

Ένας χρήστης θυμήθηκε πως κάθε Χριστούγεννα πήγαινε στο σπίτι τους για να πει τα κάλαντα και του άνοιγε η Μαρία Μπονέλου, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι συναντούσε συχνά τον Σωτήρη Μουστάκα να ψωνίζει με τις πιτζάμες από φούρνο της περιοχής.

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Μια ακόμη ανάμνηση ήρθε από πρώην μαθητή του 1ου Λυκείου της περιοχής, ο οποίος περιέγραψε πως εκείνος και οι συμμαθητές του περίμεναν να τον συναντήσουν μετά το σχολείο για να ακούσουν το μεσημεριανό του ανέκδοτο.

Στο συγκεκριμένο σπίτι, σύμφωνα με σχετικά σχόλια, έμενε ο ηθοποιός όταν απέκτησε την κόρη του, Αλεξία, ενώ τόνισαν πως τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε μετακομίσει στον Γέρακα.