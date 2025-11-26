Σεμερτζίδου στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μόνο ένα μηχανάκι έχω, η Ferrari είναι του συντρόφου μου -Θα ζητήσω και άδεια να την οδηγώ; - iefimerida.gr

Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή προσήλθε για να καταθέσει σήμερα η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, που βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχων.

Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου, κατά την κατάθεσή της στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε επαγγελματίας αγρότισσα που καλλιεργεί 350 στρέμματα κυρίως στην Κοζάνη και λαμβάνει επιδοτήσεις από το 2017.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση η μάρτυρας γνωστοποίησε και τα ποσά που έλαβε από τον Οργανισμό.

«Θα σας πω ανά χρονιά τι πήρα: Το 2019 πήρα 3.459, το 2020 πήρα 4.052 ευρώ, το 2021 8.684, το 2022 14.127 ευρώ, το 2023 50.965 και το 2024 54.829 ευρώ».

Υποστήριξε ότι δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομά της εκτός από ένα μηχανάκι εδώ και 5-6 χρόνια. Όταν πιέστηκε από τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη να δώσει εξηγήσεις για τα βιντεάκια που κυκλοφορούν και την απεικονίζουν να οδηγεί πολυτελή αυτοκίνητα, επανήλθε αναφέροντας: «Δεν είπα με τι κυκλοφορώ, είπα τι έχω στο όνομά μου». Υποστήριξε ότι τα πολυτελή αυτοκίνητα είναι του συντρόφου της, και όταν πιέστηκε από τον κ. Λαζαρίδη είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ήξερα ότι έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου».

Όταν ρωτήθηκε αν τα πολυτελή αυτοκίνητα συνδέονται με τις επιδοτήσεις που έχει λάβει, απάντησε ότι η Φεράρι αγοράστηκε το 2004 από τον Χρήστο Μαγειρία και η Πόρσε το 2016 και δεσμεύτηκε να προσκομίσει στην Εξεταστική τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πιο συγκεκριμένα, ο διάλογος της μάρτυρας με τον εισηγητή της ΝΔ ήταν ο ακόλουθος:

Κ. Σεμερτζίδου: Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο; Σε άλλους αρέσουν τα αυτοκίνητα, σε άλλους τα σπίτια ή οι πισίνες.

Μ. Λαζαρίδης: Εγώ σας λέω τι αναφέρει η Αρχή για το ξέπλυμα που σας ήλεγξε. Δεν ήρθε σε εμένα η Αρχή. Δεν υπάρχουν αυτά που εντοπίζει η Αρχή;

Κ. Σεμερτζίδου: Υπάρχουν, αλλά δεν αγοράστηκαν με επιδοτήσεις.

Μ. Λαζαρίδης: Κάτι βρήκε όμως η Αρχή στον έλεγχο που σας έκαναν.

Κ. Σεμερτζίδου: Έχω ένα πόρισμα που στηρίζεται σε υπόνοιες. Αν θέλετε στοιχεία για τον κ. Μαγειρία (σ.σ. σύντροφός της), καλύτερα να καλέσετε τον ίδιο.

Μ. Λαζαρίδης: Τα αυτοκίνητα ξέρετε να τα οδηγείτε, μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε τις δραστηριότητες του;

Κ. Σεμερτζίδου: Δεν έχουμε κληθεί από ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ούτε έχουμε γνώση για το οτιδήποτε.

«3,5 μήνες έχουμε χάσει τον ύπνο μας»

Η αποκαλούμενη «αγρότισσα με τη Ferrari» κατήγγειλε τη στοχοποίησή της από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει από ποιον. «3,5 μήνες έχουμε χάσει τον ύπνο μας» ανέφερε η Πόπη Σεμερτζίδου, για να συμπληρώσει λίγο αργότερα με συναισθηματική φόρτιση: «Με παίρνουν τηλέφωνα και με απειλούν. Μου στέλνουν email. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω. Τι άλλο να σας πω;».

«Δεν ήμαστε εμπλεκόμενοι πουθενά. 3,5 μήνες τώρα βλέπουμε το πρόσωπο μου στα ΜΜΕ και με κατηγορούν για τα πάντα χωρίς να είμαι καταδικασμένη» δήλωσε η κ. Σεμερτζίδου.

«Όλες οι δραστηριότητες και τα εισοδήματα είναι νόμιμα»

Όταν ρωτήθηκε από τους βουλευτές για το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος σύμφωνα με το οποίο η ίδια και συγγενικά της πρόσωπα, φέρονται να έχουν εισπράξει περί τα 2,6 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκ των οποίων τα 1,5 εκατ. δεν διατέθηκαν για τους σκοπούς τους οποίους τους οποίους τους χορηγήθηκαν, κατέθεσε ότι «όλες οι δραστηριότητες και τα εισοδήματα είναι νόμιμα». Πρόκειται για ένα πόρισμα «που βασίζεται σε υπόνοιες», όπως είπε, ενώ δήλωσε πώς πριν από 20 κάτι δέχτηκε έλεγχο από την Οικονομική Αστυνομία. «Πάνω από 10 άτομα μας ελέγξαν για όλα. Δεν βρήκαν κάτι περίεργο. Επίσημα δε μας έχει γνωστοποιηθεί το αποτέλεσμα του ελέγχου», όπως κατέθεσε.

«Δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά»

Αίσθηση προκάλεσε η ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη για ποσά που έχει κερδίσει ο σύντροφός της Χρήστος Μαγειρίαςσε τυχερά παιχνίδια, δηλώνοντας όμως αδυναμία να αναφέρει το πότε και το ύψος των ποσών. Χαρακτηριστικός ο διάλογος μεταξύ της κ. Αποστολάκη και της μάρτυρος.

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Ναι, μπορεί. Δεν θυμάμαι πότε και πόσες φορές. Προφανώς είναι πιο μικρά τα ποσά

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: κερδίσατε το τζόκερ και δεν το θυμάστε; Εγώ θα το θυμόμουν σαν τα γενέθλια μου!

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ: Όταν το κερδίζει ο σύντροφός μου…Δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν με απασχολούν τόσο πολύ τα λεφτά.

Η μάρτυρας δήλωσε ακόμη ότι ήταν υποψήφια βουλευτής της ΝΔ στις εθνικές εκλογές του 2019, ενώ το 2023 συμμετείχε ως υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε από τον Μακάριο Λαζαρίδη, γιατί το 2023 την “έκοψε” η ΝΔ από τα ψηφοδέλτια, ήταν έκδηλη η δυσαρέσκειά της υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να είναι υποψήφια, λέγοντας χαρακτηριστικά «το δικαιούμουν κατά την άποψη μου». Η Πόπη Σεμερτζίδου υποστήριξε πως η παραίτησή της από συντονίστρια κοινοτικών πόρων της ΝΔ υπήρξε δική της απόφαση.

Δεν γνωρίζω τον «Φραπέ». Σε εκδήλωση γνώρισα τον «Χασάπη»

Σε ερώτημα αν είχε επαφές ή γνωριμία με τον «Φραπέ» και τον «Χασάπη», η κ. Σεμερτζίδου ανέφερε ότι δε θυμάται να έχει γνωρίσει τον Γιώργο Ξυλούρη (επονομαζόμενο «Φραπέ»). Αντίθετα παραδέχτηκε ότι έχει γνωρίσει τον Ανδρέα Στρατάκη (επονομαζόμενο «Χασάπη») σε κοινωνική εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, στην οποία συμμετείχε και ο σύντροφος της.