Καταστήματα και σούπερ μάρκετ: Τι αλλάζει στο ωράριο λόγω Πάσχα - iefimerida.gr

Και σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, τα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά με διευρυμένο ωράριο.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν στις 09:00 και θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 21:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας.

Το ωράριο των καταστημάτων:

Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00 (εμπορικά), 13:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ)

Μεγάλο Σάββατο (11/4): 09:00 – 15:00 (εμπορικά) και 08:00 – 20:00 (σούπερ μάρκετ).

Και τα κρεοπωλεία λειτουργούν με το προαναφερθέν εορταστικό ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση για τα εορταστικά τραπέζια.

Από την Τρίτη του Πάσχα, 14 Απριλίου 2026, τα καταστήματα θα επιστρέψουν στο κανονικό εαρινό ωράριο λειτουργίας τους.