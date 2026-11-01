«Σοκολάτα» με την ένδειξη DRY SiFT 2026 -Κατασχέθηκαν πάνω από 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης στην Αθήνα - iefimerida.gr

Περισσότερα από 32 κιλά κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα», εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο νεαροί άνδρες, ηλικίας 22 και 23 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης στο Λεκανοπέδιο.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 31ης Οκτωβρίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων.

Η σύλληψη στη Φωκίωνος Νέγρη

Η πρώτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Φωκίωνος Νέγρη, στην Κυψέλη. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 22χρονο να κατέχει μία νάιλον σακούλα με επτά χάρτινες συσκευασίες, πέντε από τις οποίες έφεραν την ένδειξη «DRY SiFT 2026».

Στο εσωτερικό τους βρέθηκε κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 590 γραμμαρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο νεαρός είχε παραλάβει τη συγκεκριμένη ποσότητα λίγο πριν από τη σύλληψή του από τον 23χρονο συγκατηγορούμενό του, με σκοπό τη διακίνησή της.

Το διαμέρισμα-καβάτζα με τα 32 κιλά

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στην οδό Ιθώμης, στην Αθήνα, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως χώρος απόκρυψης και αποθήκευσης ναρκωτικών ουσιών.

Εκεί εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 23χρονος, ενώ κατά την έρευνα βρέθηκαν 31 νάιλον αεροστεγείς συσκευασίες, καθεμία από τις οποίες περιείχε δέκα χάρτινες συσκευασίες με την ένδειξη «DRY SiFT 2026».

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Στο εσωτερικό τους υπήρχε κατεργασμένη κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 32 κιλών και 320 γραμμαρίων.

Η συνολική ποσότητα κάνναβης που κατασχέθηκε στην υπόθεση ανέρχεται σε 32 κιλά και 910 γραμμάρια.

Αντίσταση κατά τη σύλληψη

Σύμφωνα με πληροφορίες , κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να πραγματοποιήσουν έλεγχο στον 23χρονο, μέσα σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Σποργίλου, ο ίδιος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους βίαια με τα χέρια του, προκειμένου να ματαιώσει τη σύλληψή του.

Τι κατασχέθηκε

Εκτός από την κατεργασμένη κάνναβη, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν: