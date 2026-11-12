Νέα κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος στο Περιστέρι - Χοιρινό ληγμένο εδώ και 17 μήνες - Στην επιχείρηση είχε επιβληθεί πρόσφατα πρόστιμο

Στην κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος, παρασκευασμάτων και παραπροϊόντων σε επιχείρηση προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές, μετά από νέο έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής.

Στην ίδια επιχείρηση είχε ήδη επιβληθεί πρόστιμο για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν σε έλεγχο πριν από λίγους μήνες.

Όταν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα Αθηνών επέστρεψαν στην επιχείρηση, εντόπισαν εκ νέου παραβάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στα ευρήματά τους ήταν 84 κιλά εισαγόμενου κατεψυγμένου χοιρινού, που είχε λήξει από τις 30 Μαΐου 2025.

Νέα κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος στο Περιστέρι - ΑΠΕ/ΜΠΕ

Τα προϊόντα εντοπίστηκαν τόσο στον χώρο διάθεσης προς πώληση όσο και στους χώρους ψύξης και κατάψυξης της επιχείρησης

Το κλιμάκιο κατέσχεσε επίσης νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα με περασμένη ημερομηνία τελικής ανάλωσης, καθώς και προϊόντα χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρισης

Στα τελευταία περιλαμβάνονταν 180 κιλά χοιρινού κρέατος και 82 κιλά γαρδούμπας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος στο Περιστέρι - ΑΠΕ/ΜΠΕ

Νέα κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος στο Περιστέρι - ΑΠΕ/ΜΠΕ

Νέα κατάσχεση 616,4 κιλών κρέατος στο Περιστέρι - ΑΠΕ/ΜΠΕ

Σημειώνεται ότι κατά τον προηγούμενο έλεγχο στην ίδια επιχείρηση, στις 30 Απριλίου 2026, οι ελεγκτές της Περιφέρειας Αττικής είχαν κατασχέσει 138,5 κιλά κατεψυγμένου κρέατος και παρασκευασμάτων χωρίς την προβλεπόμενη σήμανση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυστηρό μήνυμα Χαρδαλιά: «Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος»

Με αφορμή τις νέες κατασχέσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Ο καταναλωτής πληρώνει για ποιότητα και δικαιούται ασφάλεια. Κάθε επιχείρηση έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες. Και δική μας ευθύνη είναι να ελέγχουμε ότι τηρούνται.Στο Περιστέρι, οι ελεγκτές μας επέστρεψαν σε επιχείρηση στην οποία είχε επιβληθεί πρόστιμο ύστερα από έλεγχο πριν από λίγους μήνες. Αυτή τη φορά εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 84 κιλά χοιρινού που είχε λήξει εδώ και 17 μήνες.

Όποιος θεωρεί ότι με έναν έλεγχο ξεμπερδεύει, κάνει λάθος. Οι ελεγκτές μας επιστρέφουν. Και κάθε φορά που διαπιστώνουν παραβάσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Αυτή είναι στην πράξη η πολιτική της μηδενικής ανοχής που εφαρμόζουμε στην Περιφέρεια Αττικής. Στηρίζουμε τους ελεγκτές μας στη δουλειά που κάνουν καθημερινά, προστατεύουμε τον καταναλωτή και στεκόμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις που τηρούν τους κανόνες».