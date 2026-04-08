Αττική: Η αναζήτηση καταζητούμενου Τούρκου από την Interpol οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών -4 συλλήψεις - iefimerida.gr

Η παρακολούθηση Τούρκου καταζητούμενου για άλλη υπόθεση οδήγησε τις αρχές σε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κάνναβης.

Από τις έρευνες της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, συνελήφθησαν σήμερα Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, συνολικά τέσσερα άτομα στην Αθήνα, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Γιγάντια η ποσότητα που κατασχέθηκε

Κατασχέθηκαν συνολικά 164 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. Οι συλληφθέντες, ηλικίας από 36 έως 60 ετών και όλοι αλλοδαποί, είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση για την προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από διεθνή συνεργασία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί της Διεθνούς Συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ εντόπισαν τον 39χρονο Τούρκο καταζητούμενο με Ερυθρά Αγγελία της Ιντερπόλ. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης εντοπίστηκαν μέλη του κυκλώματος να φορτώνουν υφασμάτινους σάκους σε φορτηγό, το οποίο ακινητοποιήθηκε στους Αμπελοκήπους και συνελήφθη ο 36χρονος υπεύθυνος της διακίνησης.

Στοιχεία και κατασχέσεις από έρευνες

Σε έρευνες σε οικίες και χώρους διαμονής των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

15 κιλά και 170 γραμμάρια επιπλέον ακατέργαστης κάνναβης

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

τέσσερα κινητά τηλέφωνα

ιδιόχειρες σημειώσεις

2.960 ευρώ

το φορτηγό μεταφοράς

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δείτε τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία:

