Κεραμεικός: Κατάρρευση οροφής σε εγκαταλελειμμένο κτήριο -Έρευνες πυροσβεστών στο σημείο - iefimerida.gr

Κατέρρευσε οροφή σε εγκαταλελειμένο κτήριο στον Κεραμεικό λίγο μετά το μεσημέρι της Τρίτης.

Οι πυροσβέστες να διενεργούν έρευνες για την πιθανότητα να βρισκόταν στο εσωτερικό κάποιος άστεγος.

Πρόκειται για κτηρίου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κεραμεικού και Μεγαρέων.

Καθώς έχει πέσει μεγάλο τμήμα του κτιρίου αναμένεται να έρθει κλιμάκιο της ΕΜΑΚ στο σημείο.

Η οδός Κεραμεικού έχει κλείσει στο ύψος της Μύκαλης.