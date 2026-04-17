Το τέλος ενός θρύλου: Καταρρέει το ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο -Βίντεο με τη σημερινή εικόνα του εμβληματικού πλοίου - iefimerida.gr

Σημάδια κατάρρευσης παρουσιάζει πλέον το γνωστό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Βαλτάκι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της περιοχής του Γυθείου.

Ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες έχουν επιφέρει σημαντικές αλλοιώσεις στο σκαρί του.

Εικόνες με χρήση drone αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Η πιο εμφανής αλλαγή είναι η κατάρρευση του καταρτιού, ενώ το υπόλοιπο πλοίο εμφανίζει εκτεταμένη σκουριά και φθορές από την αλμύρα, τους ανέμους και τα κύματα.

Το πλοίο «Δημήτριος», που είχε προσαράξει στην περιοχή το 1981, αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για τη Λακωνία και δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, οι συνεχείς φυσικές καταπονήσεις έχουν οδηγήσει σε προχωρημένη σταδιακή αποδόμηση της κατασκευής του.

Σύμφωνα με τις καταγραφές, η σημερινή εικόνα του ναυαγίου απέχει σημαντικά από εκείνη του παρελθόντος, με τη φθορά να καθιστά πλέον εμφανές ότι το εμβληματικό αυτό «κουφάρι» της θάλασσας αλλάζει οριστικά μορφή.

Δείτε βίντεο drone από το ναυάγιο «Δημήτριος»:

Η ιστορία του

Το πλοίο με το όνομα «Δημήτριος» (πρώην «Klintholm»), χωρητικότητας 965 κόρων και μήκους 67 μέτρων, ναυπηγήθηκε το 1950. Το πλοίο είχε καταπλεύσει εκτάκτως στο Γύθειο στις 4 Δεκεμβρίου 1980 λόγω ασθενείας του πλοιάρχου και της ανάγκης εισαγωγής του σε νοσοκομείο.



Με αφορμή τον κατάπλου δημιουργήθηκαν προβλήματα οικονομικής φύσεως με το πλήρωμα, αλλά και θέματα βλαβών στη μηχανή καθώς και ελλείψεις ασφαλείας στο πλοίο, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν ασφαλιστικά μέτρα από διάφορους δανειστές. Το πλήρωμα απολύθηκε και η φύλαξη του πλοίου ανατέθηκε στους Γεώργιο Δανιήλ και Βασίλη Παρηγόρη.

Το σκάφος ήταν πλαγιοδετημένο στο εσωτερικό του λιμένα Γυθείου. Τον Ιούνιο του 1981 το σκάφος εξακολουθούσε να παραμένει στην ίδια θέση, αλλά οι πλοιοκτήτες ειδοποιήθηκαν από τη λιμενική αρχή ότι το σκάφος κατέστη επικίνδυνο λόγω αποκοπής των κάβων, ενώ συγχρόνως είχε πάρει κλίση προς τη δεξιά πλευρά από την εισροή υδάτων στα κύτη του. Από τη Λιμενική Αρχή ζητήθηκε η μεθόρμιση του σκάφους εκτός λιμένα, σε ασφαλές αγκυροβόλιο. Όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση εκ μέρους των πλοιοκτητών μέχρι και το Νοέμβριο (9/11/1981). Εξαιτίας των πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών το σκάφος παρασύρθηκε από το αγκυροβόλιό του και απομακρύνθηκε περίπου δύο μίλια σε στίγμα, όπου και αγκυροβόλησε προσωρινά.

Λίγο αργότερα, στις 23 Δεκεμβρίου 1981, παρασύρθηκε πάλι και προσάραξε αυτή τη φορά στην τωρινή του τοποθεσία, στη θέση Βαλτάκι του Λακωνικού κόλπου, 3 μίλια βορειοανατολικά του Γυθείου. Εκεί το σκάφος εγκαταλείφθηκε χωρίς να έχει επιδειχθεί ενδιαφέρον για την τύχη του.

Πληροφορίες από: «Τα ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες», Χρήστος Ντούνης