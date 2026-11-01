Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις φέρνει η κακοκαιρία «Agneta», τουλάχιστον έως την Τρίτη -Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» - iefimerida.gr

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση των ανέμων φέρνει η κακοκαιρία «Agneta» που ήδη πλήττει ορισμένες περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του το meteo για την κακοκαιρία «Agneta» (έτσι ονομάστηκε από την ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία), διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα θα διατηρήσουν τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη χώρα, τουλάχιστον έως την Τρίτη 03/11. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι:

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Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες.

Οι χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, από το απόγευμα της Κυριακής 01/10 έως και τα μεσάνυχτα προς Δευτέρα 02/10 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου. Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία, περιλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χαλαζοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής 01/11. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 με 7 μποφόρ κατά τόπους.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και η βροχόπτωση που αναμένονται τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής 01/11.

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Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης της Κυριακής 01/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική).

Τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν μια πρόσκαιρη σχετική ύφεση των φαινομένων από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα της Δευτέρας 02/11, ενώ εκ νέου ενίσχυσή τους αναμένεται από το βράδυ της Δευτέρας 02/11.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα (2/11), ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου από τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

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Στα Δωδεκάνησα, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί η κατάσταση ως οργανωμένη κακοκαιρία.

Αυτό, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό θα πλησιάσει την περιοχή μας, ενισχύοντας τα φαινόμενα.