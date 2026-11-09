Σάλος με γνωστή σχεδιάστρια μόδας: Πελάτισσες την κατηγορούν για απάτες μέσω του e-shop της -«Είναι όλα ψέματα», απαντά οργισμένη η ίδια - iefimerida.gr

Δεκάδες καταγγελίες για απάτη μέσω γνωστού e-shop, με θύτη μια σχεδιάστρια μόδας υψηλής ραπτικής και θύματα πελάτισσες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, η συγκεκριμένη σχεδιάστρια φέρεται ότι έπαιρνε προκαταβολές ή ολόκληρη την αμοιβή για νυφικά και φορέματα για ειδικές περιστάσεις χωρίς ποτέ να τα παραδίδει στις εξαπατημένες πελάτισσες, με τουλάχιστον 70 καταγγελίες σε βάρος της.

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Η γυναίκα -εκτός από σχεδιάστρια μόδας- κατά καιρούς δήλωνε και άλλα επαγγέλματα, όπως φιλόλογος, δικηγόρος, ντράμερ, ακόμα και οδηγός αγώνων. Μάλιστα, όταν οι πελάτισσες διαμαρτύρονταν, η καταγγέλλουσα τις «τραμπούκιζε», βρίζοντάς τες χυδαία, στέλνοντάς τους εξώδικα, ακόμα και παραποιώντας φωτογραφίες τους με ΑΙ.

Η πρώτη καταγγελία που αποκάλυψε την απάτη

Σύμφωνα με την κ. Μαρία Στεφανίδου, πελάτισσα και θύμα της απάτης, η σχεδιάστρια μόδας είχε ενεργό ΑΦΜ στο Κολωνάκι, τώρα δεν υπάρχει στο ΓΕΜΗ, αλλά οι σελίδες της στα social media είναι ακόμα ενεργές.

Όπως περιέγραψε ζωντανά στην εκπομπή, είχε παραγγείλει ένα φόρεμα για τη βάφτιση του γιου της, το οποίο όμως δεν της παραδόθηκε ποτέ.

Η κ. Μαρία Στεφανίδου της έστειλε δεκάδες μηνύματα, χωρίς απάντηση, και όταν αντέδρασε στο προφίλ της με δυσαρεστημένες φατσούλες emoji, η σχεδιάστρια μόδας τής τηλεφώνησε και άρχισε να τη βρίζει χυδαία, λέγοντάς της ότι δεν θα της στείλει ποτέ το φόρεμα.

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Η καταγγέλλουσα έκανε τότε ένα βίντεο στο TikTok για να μοιραστεί την εμπειρία της και ξαφνικά δέχθηκε δεκάδες μηνύματα από άλλες γυναίκες που επίσης είχαν εξαπατηθεί από την ίδια γυναίκα.

Η κ. Στεφανίδου τελικά κατέληξε να αγοράσει φόρεμα από διαφορετικό κατάστημα, ενώ προσέλαβε δικηγόρο για να πάρει πίσω τα χρήματά της.

Όπως κατήγγειλε στην εκπομπή, έναν μήνα μετά τη βάφτιση του γιου της, αφού είχε γίνει πια σάλος στο TikTok και είχε γίνει γνωστό ότι πρόκειται για απάτη, η σχεδιάστρια μόδας τής έστειλε τελικά ένα άλλο φόρεμα, το οποίο όχι μόνο ήταν λάθος, αλλά και λερωμένο και χωρίς απόδειξη μέσα στο πακέτο.

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Η ίδια υποστήριξε ότι, όταν επικοινώνησε μαζί της, δέχθηκε απειλές και τραμπουκισμό.

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της κατέθεσε μήνυση, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλος κύκλος ερευνών και να κινητοποιηθούν ακόμη 20 πελάτισσες του συγκεκριμένου e-shop.

Άφησε τη νύφη χωρίς νυφικό -Καταγγελίες και από το εξωτερικό

«Μια κοπέλα η οποία θα γινόταν νύφη και έμεινε χωρίς νυφικό την ημέρα του γάμου της. Η γυναίκα ήταν λεχώνα και απότομα κόπηκε το γάλα της λόγω στενοχώριας από την επίθεση», δήλωσε επίσης στην «Κοινωνία Ώρα Mega» η καταγγέλλουσα.

Άλλη μία γυναίκα, θύμα απάτης, ανέφερε στο MEGA πως δεν παρέλαβε το φόρεμά της και προέβη σε καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

«Εγώ για βάφτιση είχα παραγγείλει το φόρεμα. Είμαι κάτοικος εξωτερικού, οπότε έστειλα μήνυμα στην κυρία τη συγκεκριμένη και εξήγησα ότι θα βρίσκομαι στην Ελλάδα για λίγες μέρες μόνο για τη βάφτιση της κόρης μου και ότι χρειάζομαι συγκεκριμένες ημερομηνίες το φόρεμα ούτως ώστε να μπορέσω να το προβάρω. Είχα παραγγείλει όλα τα βαφτιστικά, το κοστούμι του άντρα μου σύμφωνα με το φόρεμά μου».

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«Μου ζήτησε τα μέτρα μου online. Όταν της είπα ότι θα είμαι στην Αθήνα για δύο συγκεκριμένες ημέρες και να μου βάλει ένα ραντεβού να πάω από κοντά να το δοκιμάσω, εφόσον θα έχει ήδη προχωρήσει τότε, υποτίθεται, το φόρεμα, όλο δεν προλάβαινε. Είχε νύφες, είχε πάρα πολύ γεμάτο πρόγραμμα. Δεν έγινε ποτέ εκείνο το ραντεβού. Με είχε στην αναμονή δύο μέρες ότι "θα σε πάρω τηλέφωνο να πεταχτείς". Ποτέ δεν με πήρε, ποτέ δεν πήγα από κοντά».

Τουλάχιστον 70 καταγγελίες έχουν φτάσει πλέον στις Αρχές και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με την οικειοποίηση προκαταβολών για νυφικά και επίσημα φορέματα να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Οργισμένη αντίδραση της σχεδιάστριας μόδας on air

Η καταγγελλόμενη σχεδιάστρια μόδας -και ασκούμενη δικηγόρος όπως δήλωσε- παρενέβη οργισμένη στην εκπομπή, χωρίς ωστόσο να δώσει δημοσίως τα στοιχεία της, γιατί «δεν της αρέσουν τα ξεκατινιάσματα».

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Μάλιστα, όπως είπε η ίδια, από το 2013 εργάζεται ως σχεδιάστρια μόδας και έχει πάνω από 5 χιλιάδες πωλήσεις, οπότε «21 πελάτισσες με διαφωνία, είναι πολύ φυσιολογικό».

«Κατηγορείτε έναν άνθρωπο χωρίς να έχετε κάνει πρώτα έρευνα. Όσα ακούστηκαν στην εκπομπή είναι απολύτως ψευδή και συκοφαντικά, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία απάτη», υποστήριξε φανερά εκνευρισμένη, δηλώνοντας ότι έχει κινηθεί νομικά.