Σοκαριστική καταγγελία στην Πάτρα: «Έπιασε τη μητέρα μου από το λαιμό, την πέταξε στο κρεβάτι και τη βίασε» - iefimerida.gr

Μία πολύ σοβαρή καταγγελία ερευνά τις τελευταίες ώρες η Ασφάλεια Πατρών.

Όπως κατήγγειλε 25χρονος, η 53χρονη μητέρα του έπεσε θύμα βιασμού μέσα στο σπίτι της από έναν 33χρονο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης μετέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης στην οικία της γυναίκας και χτυπούσε επίμονα το κουδούνι. Όταν η 53χρονη άνοιξε, ο άνδρας φέρεται να την έπιασε από το λαιμό, την πέταξε στο κρεβάτι και προέβη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, παρά τη θέλησή της.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές αναζητούν τον δράστη.