Καταγγελία πατέρα για ΜΚΟ: «Έβαλαν στη θέση του παιδιού μου φωτογραφία άλλου» -Χρησιμοποίησαν ψεύτικο σκίτσο και όνομα και ζητούσαν λεφτά - iefimerida.gr

Δεν έχουν σταματημό οι φρικώδεις αποκαλύψεις για τη δράση των δύο κατηγορούμενων στην υπόθεση της απάτης με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».



Ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή «LiveNews», με τον πατέρα της 5χρονης Παρασκευής να ξεσπά, καταγγέλλοντας ότι έβαλαν στη θέση του παιδιού του, φωτογραφία με άλλο παιδί, και ζητούσαν χρήματα από τον κόσμο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα πω την αλήθεια. Γιατί εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Γιατί είμαι καθαρός. Ταλαιπωριέμαι με το παιδί μου τρία, τέσσερα χρόνια. Πριν από αυτό ταλαιπωριόμουν με το άλλο μου παιδί και πριν το παιδί μου ταλαιπωριόμουν εγώ (σ.σ με καρκίνο)», λέει ο πατέρας.



«Όταν αποκτήσετε παιδιά, θυμηθείτε την κουβέντα μου. Ξέρετε τι είναι το παιδί σου να φαίνεται στα Social; Ξέρετε πώς ένιωθα; Ξέρετε πόσο έπεφτα ψυχολογικά που έβλεπα το παιδί μου στα Social media; Γιατί εδώ η τοπική κοινωνία, η Αμαλιάδα, έχει βοηθήσει, μέχρι και ο δήμαρχος. Ζήτησα τη λίστα, πόσα λεφτά μπήκανε, και μου λένε θα μου τα στείλουν στο email. Πού είναι;».

Χρησιμοποίησαν σκίτσο από το pinterest και ψεύτικο όνομα



Όπως δήλωσε ο πατέρας του μικρού κοριτσιού στη συνέχεια, του ζήτησαν να αλλάξει τηλέφωνο για να μπορούν να προχωρήσουν σε νέο έρανο. Ο ίδιος, όπως δήλωσε, δεν είχε καταλάβει γιατί του ζήτησαν κάτι τέτοιο. Παρόλο που, όπως παραδέχθηκε, τα χρήματα από τους δύο προηγούμενους εράνους τού τα είχαν δώσει σε φάκελο έξω από το Ογκολογικό νοσοκομείο. Όταν μάλιστα τους είπε ότι παλαιότερα, άλλες οργανώσεις που τον βοήθησαν με το παιδί, του ζητούσαν τιμολόγια, εκείνοι απάντησαν ότι «δουλεύουν διαφορετικά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «LiveNews», οι δύο απατεώνες είχαν χρησιμοποιήσει σκίτσο από την πλατφόρμα Pinterest, είχαν βάλει όνομα «Άννα» και ζητούσαν και πάλι χρήματα, με το νέο τηλεφωνικό αριθμό που είχαν ζητήσει από τον πατέρα.

