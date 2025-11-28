Καταγγελία 14χρονης για ξυλοδαρμό στο Μενίδι: «Σίγουρα ήταν έγκυος» λέει ο ιατροδικαστής -Ασκήθηκε δίωξη στη μητέρα - iefimerida.gr

Περιπλέκεται η υπόθεση με τη 14χρονη στο Μενίδι που κατήγγειλε τη μητέρα της για ξυλοδαρμό, που είχε ως συνέπεια να αποβάλει.



Κατά πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν βλέπει τουλάχιστον εμφανή εξωτερικά τραύματα. «Τώρα έγκυος δεν είναι, άλλα σίγουρα ήταν» φέρεται να είπε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής.



Για την υπόθεση της 14χρονης έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας.



Την ίδια ώρα, η μητέρα της 14χρονης παραπέμφθηκε στον ανακριτή, ενώ εις βάρος της ασκήθηκε δίωξη για δύο κακουργήματα: