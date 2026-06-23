Βίντεο ντοκουμέντο από την επεισοδιακή καταδίωξη μηχανής από τα Μέγαρα μέχρι το Κερατσίνι -Η στιγμή που συγκρούεται με σχολικό - iefimerida.gr

Εντυπωσιακή καταδίωξη μηχανής χωρίς πινακίδες σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, που ξεκίνησε από τα Μέγαρα και κατέληξε σε τροχαίο στο Κερατσίνι.





Η καταδίωξη της μοτοσικλέτας ξεκίνησε όταν ο οδηγός αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα για έλεγχο και τελείωσε όταν η μηχανή έπεσε πάνω σε σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Σαλαμίνος, στο κέντρο του Κερατσινίου.

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Σύμφωνα με το βίντεο-ντοκουμέντο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, η μηχανή μετά τη σύγκρουση παρέμενε στη μέση του δρόμου, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που συμμετείχαν στην επιχείρηση καταδίωξης φτάνουν τρέχοντας στο σημείο προκειμένου να ακινητοποιήσουν τους δύο νεαρούς αναβάτες.



Δείτε στο βίντεο την στιγμή του τροχαίου:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας και οι δύο αναβάτες -ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και η 22χρονη συνεπιβάτιδα- συνελήφθησαν.

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Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και για απείθεια.