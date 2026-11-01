 Καταδίωξη με πυροβολισμούς τα ξημερώματα στη Λάρισα -Πήγαν να κλέψουν ΑΤΜ από επιχείρηση, κράτησαν ομήρους - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη με πυροβολισμούς τα ξημερώματα στη Λάρισα -Πήγαν να κλέψουν ΑΤΜ από επιχείρηση, κράτησαν ομήρους

δυο περιπολικα
Περιπολικά / Φωτογραφία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μια επεισοδιακή απόπειρα ληστείας πήγε να γίνει τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το onlarissa, 3-4 ένοπλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στις εγκαταστάσεις εταιρείας στον δρόμο Λάρισας - Αμπελώνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες πήγαν να αφαιρέσουν το ΑΤΜ από την επιχείρηση και μάλιστα κρατούσαν και ομήρους δύο άνδρες που εργάζονταν ως ασφάλεια στο κτίριο.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία, με τους επίδοξους ληστές να μην καταφέρνουν να αποσπάσουν χρήματα και να τρέπονται προς φυγή.

Κατά την καταδίωξη έπεσαν πυροβολισμοί, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κανείς. Οι δράστες κατάφεραν να ξεφύγουν και για να καλύψουν τα ίχνη τους, έκαψαν το αυτοκίνητο το οποίο εντοπίστηκε το πρωί στην περιοχή του Δαμασίου.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

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