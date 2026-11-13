 Καταδίωξη και εκτροπή οχήματος στο Άργος, συνελήφθη ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη και εκτροπή οχήματος στο Άργος, συνελήφθη ο οδηγός

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Καταδίωξη στο Άργος με εκτροπή ΙΧ
Καταδίωξη στο Άργος με εκτροπή ΙΧ / Φωτογραφία: argolikeseidhseis.gr

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος, όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στο ύψος της λαχαναγοράς, όπου το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αγροτική έκταση.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημα, όμως ο οδηγός αγνόησε τις υποδείξεις τους και πάτησε γκάζι για να αποφύγει τον έλεγχο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, η οποία έλαβε τέλος κοντά στη λαχαναγορά. Εκεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός δρόμου και να ακινητοποιηθεί σε αγροτική έκταση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του στο σημείο, ενώ για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου κλήθηκε όχημα οδικής βοήθειας.

Το όχημα μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, ώστε να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ καταδίωξη Άργος Σύλληψη ΕΛΑΣ

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα