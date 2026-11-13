Καταδίωξη και εκτροπή οχήματος στο Άργος, συνελήφθη ο οδηγός

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Άργος, όταν οδηγός αυτοκινήτου δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στο ύψος της λαχαναγοράς, όπου το όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε αγροτική έκταση.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο στο όχημα, όμως ο οδηγός αγνόησε τις υποδείξεις τους και πάτησε γκάζι για να αποφύγει τον έλεγχο.

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Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, η οποία έλαβε τέλος κοντά στη λαχαναγορά. Εκεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να βγει εκτός δρόμου και να ακινητοποιηθεί σε αγροτική έκταση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του στο σημείο, ενώ για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου κλήθηκε όχημα οδικής βοήθειας.

Το όχημα μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, ώστε να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού.