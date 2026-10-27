Καταδικάστηκε για ψευδή κατάθεση η γυναίκα που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό -«Σιγά σιγά εμφανίζεται η αλήθεια» είπε ο ηθοποιός - iefimerida.gr

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό.

Για αυτή την καταγγελία, παρότι είχε προφυλακιστεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, αθωώθηκε από το δικαστήριο, και έτσι στράφηκε εναντίον της ζητώντας την καταδίκη της για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

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Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή της, ωστόσο ο πρόεδρος είχε άλλη άποψη και την έκρινε ένοχη, αλλά της αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.



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Πρόεδρος έδρας: Θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος

«Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος, είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση. Θα μπορούσα να έρθω και να πω ''άσε, μωρέ, να μη γίνουμε θέμα''. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι, ούτε και θεός» απάντησε ο πρόεδρος.

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Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει κριθεί ένοχος σε δεύτερο βαθμό για δύο απόπειρες βιασμού και του έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή.

Πέτρος Φιλιππίδης: Σιγά-σιγά εμφανίζεται η αλήθεια -Αργεί αλλά εμφανίζεται

Μετά την απόφαση ο Πέτρος Φιλιππίδης τόνισε ότι «σιγά-σιγά εμφανίζεται η αλήθεια».



«Κοιτάξτε, εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω να πω κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει όλο αυτό το διάστημα. Στέκομαι εδώ για να ευχαριστήσω τους δικηγόρους μου για όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάναμε μαζί, που κάνανε και που με εμπιστεύτηκαν και τους εμπιστεύτηκα. Και σιγά-σιγά εμφανίζεται η αλήθεια. Αργεί, αλλά εμφανίζεται», τόνισε.



«Τι να σας πω; Ότι είμαι χαρούμενος; Τα πράγματα που έγιναν δεν γυρίζουν πίσω. Εγώ δεν ήθελα το κακό κανενός. Έχω πει από την αρχή ότι είχα εμπιστοσύνη και έχω εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο» πρόσθεσε ο Πέτρος Φιλιππίδης.