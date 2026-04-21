Καστοριά: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων - Τραυματίστηκε ανήλικος - iefimerida.gr

Ο τραυματισμός ενός παιδιού το οποίο επέβαινε σε αυτοκίνητο είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος στην Καστοριά το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Άργος Ορεστικό με τους Μανιάκους, Καστοριάς. Ειδικότερα, από τη σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. αυτοκινήτων το ένα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χαντάκι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας επιβάτης και ένα παιδί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.

Καλά στην υγεία του ο ανήλικος

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος έρευνα το τμήμα Τροχαίας Καστοριάς.